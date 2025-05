O której walka Gamrot - Klein? Transmisja na żywo: Gdzie oglądać UFC dzisiaj 31.05.2025?

co za słowa

Walka Mateusz Gamrot - Ludovit Klein już dzisiaj. W nocy z 31 maja na 1 czerwca czasu polskiego "Gamer" wróci do klatki UFC. Po dziewięciu długich miesiącach od niespodziewanej porażki z Danem Hookerem na gali UFC 305. Ta przegrana niejednogłośną decyzją sędziów wyhamowała marsz Polaka w górę rankingu wagi lekkiej. Szansę na odbudowę otrzymał z nieklasyfikowanym Kleinem, który wygrał jednak cztery ostatnie walki. Ewentualne zwycięstwo z Gamrotem z pewnością dałoby mu awans do rankingu, z kolei polski zawodnik właściwie straciłby szansę na wymarzoną mistrzowską walkę w UFC. Wierzymy zatem w to, że były mistrz KSW i obecnie siódmy zawodnik dywizji lekkiej udowodni swoją wyższość i przypomni o swoich mistrzowskich aspiracjach, które zgłaszał po wcześniejszych zwycięstwach z Rafaelem Fizievem i Rafaelem dos Anjosem.

Gamrot - Klein o której walka? Gdzie oglądać UFC?

Polak i Słowak skrzyżują rękawice na gali UFC Fight Night w Las Vegas. Nie będzie to jednak walka wieczoru. Gamrot - Klein to co-main event wydarzenia reklamowanego amerykańskim starciem kobiet Erin Blanchfield - Maycee Barber. Wcześniej odbędą się cztery walki karty głównej, a ta rozpoczyna się o 3 w nocy czasu polskiego. Oznacza to, że walka Gamrot - Klein rozpocznie się po godzinie 4 rano, w okolicach 5 rano. Będzie ją można obejrzeć na żywo w polskiej telewizji.

Gamrot - Klein: Transmisja na żywo w TV i online

Gale UFC od dłuższego czasu są transmitowane w Polsacie. Nie inaczej będzie w przypadku dzisiejszego wydarzenia z walką "Gamera". Transmisja z tej gali UFC Fight Night w TV na kanale Polsat Sport 1 od godziny 3:00. Online walkę Gamrot - Klein można obejrzeć w płatnej usłudze Polsat Box Go.