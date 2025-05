Zobaczymy galę UFC w Polsce? To możliwe!

Mateusz Gamrot wciąż nie porzucił marzeń o zdobyciu mistrzostwa UFC kategorii lekkiej. To jednak oddaliło się mocno po tym, jak „Gamer” przegrał z Danem Hookerem w połowie sierpnia 2024 roku. Teraz Mateusz Gamrot wraca do klatki UFC i musi pokazać, że przegrana z Australijczykiem była tylko wypadkiem przy pracy. Jego rywalem będzie sporo młodszy, ale nie mniej doświadczony Ludovit Klein. Słowak ma za sobą bardzo dobrą serię w UFC, nie przegrał od 7 walk (6 wygranych i jeden remis) i choć nie jest notowany w rankingu UFC wagi lekkiej, to może sprawić problemy Polakowi. Jeśli jednak Gamrot marzy o zdobyciu mistrzostwa, to nie może bać się takich rywali, jak 30-letni Klein.

Co ciekawe, Mateusz Gamrot wierzy, że jego dobre walki budują nie tylko jego renomę, ale mogą pomóc w promocji UFC w naszym kraju. – Od dłuższego czasu dochodzą do mnie pewne pogłoski w tej sprawie. Myślę, że najważniejszym czynnikiem w tej sprawie będą polscy zawodnicy. Jeżeli będziemy dalej wygrywali walki, to będzie mocny punkt zaczepienia dla UFC, żeby wrócić do Polski – powiedział „Gamer”, cytowany przez „Fakt”. Obecnie największymi gwiazdami z Polski w UFC są Gamrot i Błachowicz, a jeszcze parę lat temu aktywna była także Joanna Jędrzejczyk, która kilkukrotnie była w stanie bronić pasa mistrzowskiego wagi słomkowej.

Co jednak na to wszystko szefostwo największej organizacji MMA na świecie? Okazuje się, że Dana White w żaden sposób nie wyklucza, że w najbliższym czasie zobaczymy galę UFC w Polsce. – Nie mam nic konkretnego, ale tak - zapewne wrócimy do Polski. Wielu niesamowitych zawodników przyszło do UFC. Kiedy rozmawialiśmy, przeszła tędy Joanna Jędrzejczyk. Będziemy dalej rozwijać talenty, podpisywać zawodników, którzy mogą zostać mistrzami i mam nadzieję - robić więcej wydarzeń w Polsce – powiedział szef UFC w rozmowie z Polsatem Sport.