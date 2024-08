Ciężki bój Mateusza Gamrota w Perth. Polak przegrywa przez niejednogłośną decyzję sędziów

Mateusz Gamrot stoczy już dziesiąty pojedynek dla największej organizacji MMA na świecie. Polak może pochwalić się w tym momencie bilansem siedmiu wygranych i tylko dwóch porażek, co pozwoliło mu awansować już na piąte miejsce w rankingu wagi lekkiej. Gamrot jest coraz bliżej pojedynku o mistrzowski pas organizacji UFC. Starcie z Danem Hookerem na UFC 305 może pozwolić mu dostać szansę walki o tymczasowy pas z Armanem Tsarukyanem. By tak się stało konieczna jest wygrana, najlepiej w efektowny sposób. Czy mu się to uda? Relacja na żywo z walki Mateusz Gamrot – Dan Hooker wystartuje ok. 5:00 na Sport.se.pl. Zapraszamy!

Na żywo Mateusz Gamrot - Dan Hooker Zapraszamy na relację na żywo z walki Mateusza Gamrota z Danem Hookerem na UFC 305. Początek relacji ok. 5:00 w nocy z soboty na niedzielę. Carlos Prates pokonał pokonał Li Jinglianga przez nokaut w drugiej rundzie. Walka Mateusza Gamrota odbędzie się po kolejnym pojedynku, w którym zmierzą się Tai Tuvasa i Jairzinho Rozenstruik. Czas na ciężkie grzmoty. Pojedynek w kategorii ciężkiej! Kto będzie górą - "Bam Bam" czy Rozenstruik? Trwa ostatni pojedynek przed walką Polaka. Spokojny początek w wykonaniu Tuivasy i Rozenstruika. W drugiej rundzie Rozenstruik coraz mocniej dochodzi do głosu. Poważne kłopoty Tuivasy. Walka Tuivasa - Rozenstruik zakończona. Nie zapowiada się na niespodziankę i na kartach triumfować powinien Surinamczyk. Niejednogłośną decyzją sędziów pojedynek wygrywa Rozenstruik. Za moment do oktagonu wejdzie Mateusz Gamrot. Gamrot wybuczany przed UFC 305. Ostatnie spotkanie twarzą w twarz z Hookerem [WIDEO] Oglądamy trailer walki Gamrot - Hooker. Czas na wielkie emocje z MMA z udziałem polskiej gwiazdy. Dan Hooker już w drodze do klatki. Mateusz Gamrot już w drodze do klatki! Czas na ósme zwycięstwo w UFC. Bruce Buffer już zapowiada obu bohaterów jednej z najważniejszych walk dzisiejszego wieczoru. Buczenie na hali w Perth powitało Mateusza Gamrota. ZACZYNAMY WALKĘ! I runda Od razu od wysokich kopnięć próbuje zaczynać pojedynek Hooker. Świetnie trzyma dystans Gamrot, ale na razie z przewagi zasięgu korzysta Nowozelandczyk. I runda Świetna kombinacja lewy-prawy w wykonaniu Gamrota. Coraz odważniej poczyna sobie Polak w klatce. I runda Jest pierwsze obalenie po stronie Polaka, który przechwycił kopnięcie i poszedł po swoją ulubioną płaszczyznę. I runda Świetne ciosy Gamrota i tarapaty Hookera, który został sprowadzony do parteru. I runda Rozbija Nowozelandczyka w parterze Gamrot. Mnóstwo krwi na twarzy Hookera! I runda I teraz podłączony przez Hookera został Gamrot. I runda Ale rollercoaster w pierwszej rundzie! Ogromne emocje, ale problemy wzięły się nagle z niczego. II runda Zaczynamy drugą rundę. II runda Próbuje znowu kopać Hooker i Gamrot znowu świetnie schodzi po nogi. II runda Świetnie kontroluje rywala w parterze Gamrot. Coraz bardziej zmęczony Hooker. Bycie w parterze z Polakiem nie należy do najłatwiejszych. II runda Idzie po nogi Gamrot, ale musiał uciekać przed gilotyną. II runda Ile emocji jest w Perth! Ale runda! Mnóstwo zwrotów akcji. Obaj są już zmęczeni. Polak przyjął sporo łokci w parterze. Dan Hooker chodzi po klatce i prosi kibiców o jeszcze więcej wsparcia. III runda Zaczynamy trzecią rundę! III runda Gamrot punktuje powoli Hookera. Musi dużo orbitować, ale Nowozelandczyk stawia wszystko na jedną kartę. III runda Punktuje powoli w stójce Gamrot. Nurkuje po nogi Polak, ale świetnie broni się Nowozelandczyk. III runda Mocna końcówka w wykonaniu Nowozelandczyka. Ostatnie chwile. III runda KONIEC WALKI! Czekamy na decyzję sędziów. Czekamy na werdykt punktowy sędziów. 29-28 Gamrot, 29-28 Hooker, 29-28 Hooker - niejednogłośną decyzją sędziów wygrywa Dan Hooker.

