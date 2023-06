Ewa Brodnicka wystawiła gorące ciało w saunie. Można się zarumienić od tego widoku, pikantne zdjęcie!

łzy same napływają do oczu

Ewa Brodnicka nie przestaje zaskakiwać! Była mistrzyni Europy i była mistrzyni świata federacji WBO w wadze super piórkowej od pewnego czasu prowadzi swój profil na OnlyFans, a więc portalu na którym można publikować treści dla dorosłych, do których fani mają dostęp za opłaceniem dostępu do treści. Brodnicka często reklamowała swoje konto na platformie za pomocą gorących zdjęć na mediach społecznościowych - tym razem nie było inaczej i sama Brodnicka odsłoniła swoje ciało w saunie. Mamy jej seksowną fotografię, to trzeba zobaczyć na własne oczy.

Ewa Brodnicka reklamuje stronę dla dorosłych. Pokazała uroki swojego pięknego ciała

Brodnicka przyznała w rozmowie z "Super Expressem" przed walką z Martą Linkiewicz, że posiadanie platformy jej się opłaca, jednak nie zamierza nikogo zachęcać do uczestnictwa w tym portalu.

- Tak, OnlyFans się opłaca. Moja rywalka - nie zdążyłam jej o to zapytać - mówiła w prześmiewczy sposób mówiła, że lepiej założyć OnlyFansa niż pracować za najniższą krajową. To było niefajne, bo nawet jak ktoś mało zarabia, to nie powód, by się z takiej osoby wyśmiewać. Każdy ma prawo zarabiać w taki sposób, jaki chce. Ja do OnlyFansa nie będę zachęcać - przyznała Ewa Brodnicka w rozmowie z "Super Expressem".

Tym razem, Brodnicka swój profil zareklamowała gorącym zdjęciem z sauny, pozując wyłacznie w samym stroju kąpielowym. Aby zobaczyć inne, gorące zdjęcia Ewy Brodnickiej, przejdź do galerii zamieszczonej w tekście.