Ewa Brodnicka zdjęła koszulkę i pokazała obfity biust. Gorące, sugestywne zdjęcie, to trzeba zobaczyć

Ewa Brodnicka znajduje się obecnie na celowniku mediów. Gwiazda polskiego boksu zmierzy się z Martą Linkiewicz na gali FAME MMA i będzie to wydarzenie, którym będą żyli fani sportów walki w całej Polsce. Nie da się ukryć, że Brodnicka, mimo przygotowań do walki nie zapomina o swoich fanach, którzy bardzo chętnie śledzą ją ze względu na gorące fotografie, które gwiazda zamieszcza na swoim profilu na platformie OnlyFans. Tym razem gwiazda zdjęła koszulkę i odsłoniła piersi w bardzo sugestywny sposób. Obok takiej fotografii ciężko przejść obojętnie.

Ewa Brodnicka pokazuje swoje wdzięki. Gorące zdjęcie gwiazdy

O publikacji gorących zdjęć na swoim OnlyFansie Brodnicka powiedziała w rozmowie z "Super Expressem", zaznaczając, że jest to intratne zajęcie, ale nie będzie do niego zachęcać.

- Tak, OnlyFans się opłaca. Moja rywalka - nie zdążyłam jej o to zapytać - mówiła w prześmiewczy sposób mówiła, że lepiej założyć OnlyFansa niż pracować za najniższą krajową. To było niefajne, bo nawet jak ktoś mało zarabia, to nie powód, by się z takiej osoby wyśmiewać. Każdy ma prawo zarabiać w taki sposób, jaki chce. Ja do OnlyFansa nie będę zachęca - mówiła Brodnicka

Tym razem, profil na swojej platformie gwiazda zareklamowała na Instagramie, zamieszczając sugestywne zdjęcie bez koszulki, na którym prezentuje piersi w bardzo odważnej pozie. Aby zobaczyć inne, gorące zdjęcia Ewy Brodnickiej, przejdź do galerii zamieszczonej u góry tekstu.

i Autor: instagram.com/ewabrodnicka