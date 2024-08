FAME 22 karta i kolejność walk. Gala FAME na PGE Narodowym kto walczy, lista walk

FAME 22 karta walk. FAME 22 lista walk na PGE Narodowym

Jeszcze do niedawna wydawało się, że gala freak-fightów na PGE Narodowym to jedynie sfera marzeń i nie zostanie urzeczywistniona. FAME postanowił jednak powiedzieć "sprawdzam" i jako pierwsza federacja freak-fightowa zagości na największym obiekcie piłkarskim w Polsce. Taka gala wymaga specjalnej oprawy i organizacja robi wszystko, aby kilkadziesiąt tysięcy widzów na PGE Narodowym miało niezapomniane przeżycia. Ale to, co najważniejsze to oczywiście same pojedynki. W klatce zobaczymy wiele znanych nazwisk, a elektryzować będzie również turniej w rzymskiej klatce. Finał zmagań będzie jednocześnie najważniejszą walką wieczoru. Main eventem wydarzenia będzie natomiast pojedynek Tomasza Adamka z Kasjuszem "Don Kasjo" Życińskim. Złej krwi między zawodnikami nie brakuje, co może jedynie zwiastować zacięty pojedynek.

FAME 22 kolejność walk. FAME 22 kto walczy na PGE Narodowym?

Ponadto w klatce pojawią się Amadeusz Ferrari z Kamilem Łaszczykiem, a więc wielki rewanż. W pierwszym pojedynku pięściarz wygrał "rzutem na taśmę" i teraz Amadeusz Roślik chce pokazać, że ta porażka była jedynie wypadkiem przy pracy. Takiego wydarzenia nie można przegapić!

FAME 22 karta walk: