FAME konferencja NA ŻYWO. FAME Friday Arena konferencja TRANSMISJA LIVE oglądaj na żywo konferencję FAME w Internecie DZISIAJ 17.07

Federacja FAME MMA zareagowała na ostatnie przetasowania w świecie freak fightów i zainicjowała nowy projekt pod nazwą FAME Friday Arena. Wydarzenia te mają dać szansę na częstsze organizowanie gal, a także mają pozwolić na pojawienie się w nowych miejscach. Premierowa gala FAME Friday Arena odbędzie się we Wrocławiu, gdzie nigdy wcześniej nie odbyło się wydarzenie pod szyldem FAME MMA. Mimo to, karta walk piątkowego wydarzenia prezentuje się imponująco. W main evencie w K-1 w małych rękawicach zmierzą się popularni raperzy Alberto i Kubańczyk, a wcześniej do klatki wejdą m.in. bohaterowie co-main eventów: Filipek, Marcin Dubiel, Josef Bratan i Kuba Nowaczkiewicz. W oktagonie pojawią się też Michał Pasternak, Paweł Tyburski, Piotr Świerczewski i Daro Lew. Zanim jednak do tego dojdzie, odbędzie się specjalna konferencja, na której rywale staną twarzą w twarz i będą mogli powiedzieć sobie wszystko. Początek konferencji przed FAME Friday Arena 1 już o 20:00. Poniżej obejrzysz konferencję FAME na żywo: