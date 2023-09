FAME MMA 19 KARTA WALK. FAME MMA 19 KOLEJNOŚĆ WALK kto walczy na gali FAME 19? Lista walk FAME MMA 19

FAME MMA 19 KARTA WALK kto walczy na gali FAME 19?

FAME MMA nie zwalnia tempa i po raz kolejny organizuje wielkie freakowe wydarzenie. Tym razem pierwsza freak-fightowa federacja w Polsce zawita do doskonale znanej krakowskiej Tauron Areny, gdzie na gali FAME MMA 19 zaplanowano dziesięć elektryzujących pojedynków. Pierwotnie w walce wieczoru mieli zmierzyć się Arkadiusz Tańcula i Krzysztof "Diablo" Włodarczyk, ale ten drugi nie doszedł ostatecznie do porozumienia z organizacją, która błyskawicznie znalazła imponujące zastępstwo w postaci Amadeusza Ferrariego. Były "Władca Piekieł" nie ukrywa, że darzy Tańculę naprawdę złymi emocjami, a między bohaterami main eventu podczas każdego spotkania dochodzi do ostrych starć. Na światło dzienne wyciągane są także prywatne brudy, a cała zła krew znajdzie ujście w klatce na FAME 19. Jednak już wcześniej fani będą mieli co podziwiać, bo podczas gali FAME MMA 19 wystąpią czołowe gwiazdy tej federacji.

FAME MMA 19 KOLEJNOŚĆ WALK lista walk FAME 19 dzisiaj 02.09

Poza walką wieczoru wielkie emocje budzą zestawienia Natana Marconia z "Hejterem", Sebastiana Fabijańskiego i "Filipka" oraz Marcina Wrzoska z Piotrem Szeligą. Każdy z tych pojedynków opiera się na dużym ładunku emocjonalnym, który ma znaleźć kres na samej gali. Przed sobotnim wydarzeniem odbyło się tradycyjne ważenie, które przyniosło dwie wpadki. Marcoń i Fabijański nie wypełnili limitu wagowego, w związku z czym będą zmuszeni oddać część wynagrodzenia swoim rywalom. Znany aktor nastawiał się na to już od poniedziałkowej konferencji, na której ostro dyskutował z "Filipkiem" co do ustalonego limitu wagowego. Ostatecznie nie udało mu się wypełnić warunków i będzie musiał zapłacić przeciwnikowi. Najważniejsze jest jednak to, że żadna walka nie jest zagrożona!

FAME MMA 19 karta walk:

Walka wieczoru:

Arkadiusz Tańcula vs Amadeusz "Ferrari" Roślik

Karta główna:

Franciszek "Franio" Rusiecki vs Marcin "Xayoo" Majkut - K-1 w małych rękawicach

Alberto Simao vs Paweł "Księżniczka" Tyburski - K-1 w małych rękawicach

Sebastian Fabijański vs Filip "Filipek" Marcinek - K-1 w małych rękawicach

Kuba Nowaczkiewicz vs Robert Karaś - boks w małych rękawicach

Piotr "Tybori" Tyburski vs Tomasz "Zadyma" Gromadzki

Marcin "Polish Zombie" Wrzosek vs Piotr "Szeli" Szeliga - K-1 w małych rękawicach

Przemysław Szyszka vs Norbert Daszkiewicz

Karta wstępna:

Klaudia "Sheeya" Kołodziejczyk vs Dominika Rybak

Natan "Bóg Estetyki" Marcoń vs Mariusz "Hejter" Słoński - K-1 w małych rękawicach