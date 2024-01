FAME MMA szybko reaguje na kontuzję zawodnika! Norman "Stormin" Parke rywalem Michała "Wampira" Pasternaka, szykują się ogromne grzmoty

Krew odpłynęła nam z twarzy po ujrzeniu, na co zdecydował się Krzysztof Radzikowski! Ten widok wywołuje ciarki

Przełomowe wieści w sprawie kariery Mariusza Pudzianowskiego. Szef KSW rozwiał wątpliwości! Wiemy, co czeka Pudziana

Gwiazdor FAME MMA chce walczyć w KSW! To byłaby prawdziwa sensacja, jasna deklaracja!

Gala FAME MMA 20 odbędzie się już niebawem. Na pewno ogromne emocje będą towarzyszyły przy tym wydarzeniu, a wszystko przez to, że w co-main evencie zmierzy się Michał "Boxdel" Baron z powracającym do organizacji Kasjuszem "Don Kasjo" Życińskim. Pojedynek odbędzie się na zasadzie trzech rund w rękawicach bokserskich. Do federacji wkracza kolejny sportowiec, którym jest Jakub Kosecki. Sześciokrotny reprezentant Polski zmierzy się z "Tuszolem" z projektu "BUNGEE". Ponadto zostanie przeprowadzony turniej, w którym ośmiu zawodników zawalczy o główną nagrodę, czyli 2 miliony złotych.

Alan Kwieciński nie zawalczy z Michałem Pasternakiem! Zastępcą został Norman "Stormin" Parke

Wielu kibiców czekało na starcie Alana Kwiecińskiego z Michałem Pasternakiem. Niestety przez kontuzję kolana "Alanika" nie będzie on w stanie wystąpić 10 lutego w Krakowie. Federacja podjęła szybko decyzję i znalazła zastępstwo za 31-latka. Do oktagonu z "Wampirem" twarzą w twarz stanie Norman "Stormin" Parke. Starcie odbędzie się w formule MMA na pełnym dystansie.