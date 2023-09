FAME MMA wywołało lawinę tuż przed FAME FRIDAY ARENA 2! To działanie odbiło się szerokim echem, czegoś takiego jeszcze nie było

Gdy zobaczyliśmy, jak naprawdę wygląda ciało partnerki Hardkorowego Koksa, aż oniemieliśmy. Kaja Burneika zrzuciła ubrania i nie miała oporów, aby to pokazać

Wielki powrót do klatki potwierdzony! "Laluna" zawodniczką CLOUT MMA, gwiazda "Królowych życia" zawalczy na CLOUT MMA 2

Federacja FAME MMA wraz z kolejnymi galami podwyższała poprzeczkę publikując swoje trailery zapowiadające kolejne wydarzenia. Przed galą FAME FRIDAY ARENA 2, która odbędzie się 29 września w szczecińskiej Netto Arenie, fani organizacji po raz kolejny mogli zobaczyć ogromną kreatywność. Po utworach zapowiadających wydarzenia, a nawet filmach, które mogłyby zawstydzić niejedną pełnometrażową produkcję, tym razem włodarze organizacji postanowili podzielić trailer na cztery części. Każda z nich przedstawia inną historię.

W pierwszym rozdziale pt. “Przyjaźń” widzowie mogą zapoznać się z historią Dominika Zadory i Alana Kwiecińskiego. Przyjaciele z dawnych lat już za tydzień będą walczyć w klatce. Pikanterii historii dodaje fakt, że Dominik “Japoński Drwal” Zadora w przeszłości był trenerem Alana. Panowie zakończyli współpracę w atmosferze pełnej wzajemnego żalu i pretensji. Druga część “Hejt” poświęcona jest walce Adriana “Polaka” Polańskiego z Arkadiuszem Tańculą, którzy w ostatnim czasie zmagają się z ogromną falą nieprzychylnych komentarzy.

Trailer FAME FRIDAY ARENA 2 odbił się szerokim echem. Materiał promujący galę wywołał lawinę komentarzy

W rozdziale trzecim pt. “Wyzwanie” dowiadujemy się nieco więcej o kontekście walki Daniela “Ostrego” Ostaszewskiego z Kacprem “Crusherem” Błońskim. “Ostry” to absolutny debiutant w świecie freak fightów. Błoński to jeden z bardziej doświadczonych zawodników. Wyzwaniem dla obydwu będzie nie tylko przeciwnik, ale szalona formuła pojedynku - NO TIME LIMIT - która oznacza, że przegra ten, który pierwszy nie będzie w stanie kontynuować walki. Ostatni rozdział nosi tytuł “Konflikt”. W tej części możemy zobaczyć bohaterów walki wieczoru, Michała “Boxdela” Barona oraz Pawła “Prezesa FEN” Jóźwiaka

Fani federacji FAME MMA w komentarzach pod trailerem FAME FRIDAY ARENA 2 na YouTube nie kryli, że podoba im się taka konwencja, a sama produkcja stoi na naprawdę wysokim poziomie. - Trailery Fame MMA to jakiś inny wymiar, arcydzieło! - napisała jedna z internautek. - Dobrze się to oglądało - dodał kolejny z internautów.

Sonda Kto wygra walkę Boxdel - Jóźwiak 2? Michał "Boxdel" Baron Paweł Jóźwiak