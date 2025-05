Mateusz Gamrot odpalił się na Twitterze. Nazwał rywala „tchórzem”! Wiemy, o co poszło

Benoit Saint-Denis nie ma rywala. I odrzucił propozycję Gamrota

Mateusz Gamrot pali się do powrotu do klatki organizacji UFC. Najlepszy polski zawodnik wagi lekkiej wejdzie do oktagonu już 31 maja podczas UFC Fight Night, a jego przeciwnikiem będzie Ludovit Klein. Była możliwość, by „Gamer” zawalczył zdecydowanie szybciej, bo już na UFC 315. Po tym, jak z walki z powodu kontuzji musiał wycofać się rywal Benoit Saint-Denisa, trwają poszukiwania przeciwnika dla Francuza.

Francuz odważnie przedziera się przez ranking kategorii lekkiej. Mimo to, nie zamierzał walczyć z Polakiem. Co ciekawe, UFC miało być zainteresowane zestawieniem Gamrota z reprezentantem „Trójkolorowych”. Ostatecznie to sam Saint-Denis odmówił pojedynku z byłym mistrzem KSW.

Ta postawa zdecydowanie nie spodobała się Gamrotowi, który w ostrych słowach odniósł się do Francuza. - BSD odrzucił walkę, która miała odbyć się w przyszłym tygodniu. Ludzie, co jest z Wami nie tak? Znajdźcie jaja, tchórze – napisał „Gamer”.

UFC 315: Kolejny zawodnik odrzuca propozycję Gamrota

Co ciekawe, to kolejny zawodnik UFC, który odmówił walki z Polakiem. Wcześniej postawił na to Arman Tsarukyan, który już raz przegrał z Gamrotem. „Gamer” nie wrócił do klatki po ostatniej porażce z Danem Hookerem w sierpniu 2024 roku.

Po 8 miesiącach przerwy jest pewny pojedynku ze Słowakiem Ludovitem Kleinem na UFC Fight Night w Las Vegas. Walka odbędzie się w nocy z 31 maja na 1 czerwca.

Face-to-face Mateusza Gamrota przed UFC 305 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.