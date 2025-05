co on wymyślił?

Nie żyje polski zawodnik MMA. Policja znalazła jego ciało

Patryk Kościowski udał się na początku maja do Hiszpanii ze swoją partnerką na krótkie wakacje. Niestety, pobyt nie do końca był udany, ponieważ para się pokłóciła. Nikt chyba jednak nie spodziewał się, że różnica zdań będzie miała tak tragiczne konsekwencje. Po kłótni ze swoją dziewczyną Kościowski był tak wzburzony, że wysiadł z auta, którym razem podróżowali autostradą AP-7 i udał się w nieznanym kierunku. Gdy mijały kolejne godziny bez znaku życia dawanego przez zawodnika MMA w akcję poszukiwawczą zaangażował się m.in. jego trener Leszek Kulik, który starał się nagłośnić całą sprawę. – To jest bardzo dziwne, że tyle dni młody facet nie daje znaku życia. To może trwać jeden dzień, ale nie cztery. Podobno to jest też okolica nieciekawa, jeżeli chodzi o takie rzeczy jak napaści. Mieszka tam sporo Marokańczyków, którzy żyją z rabunków – mówił Kulik w rozmowie z portalem WP SportoweFakty.

Conor McGregor zakpił z wyboru nowego papieża! Irlandczyk udostępnił niewybredny wpis

Artur Szpilka prawie wycofał się z walki na KSW 105. Tak ocenił walkę Pudziana | KOstyra SE Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Niestety, w czwartek, 8 maja, hiszpańskie media przekazały informację i odnalezieniu ciała Polaka. – Odkrycia dokonano około godziny 19:30 w środę 7 maja na stromym zboczu góry Elviria. Na ciele znaleziono obrażenia wskazujące na przypadkowy upadek z wysokiego klifu – napisano na portalu laopiniondemalaga.es.

Pogromca Pudzianowskiego rzucił się na ojca z dzieckiem! Nagrali go na ulicy w kompletnej furii

Patryk Kościowski amatorsko trenował MMA w klubie Cross Fight Radom i mógł się pochwalić pewnymi osiągnięciami. W 2024 roku wystartował w amatorskich mistrzostwach Polski w kategorii 77,1 kg i zajął w nich trzecie miejsce. – Papryka to nie tak miało być. Spoczywaj w spokoju wojowniku. Na zawsze zostaniesz w Naszych sercach i CFR RODZINIE! – czytamy na stronie Cross Fight Radom.