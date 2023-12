i Autor: Instagram/famemmatv FAME Reborn

FAME MMA

FAME Reborn KARTA WALK. FAME Reborn KOLEJNOŚĆ WALK. FAME Reborn kto walczy? Lista walk FAME Reborn

dko 14:15 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

FAME Reborn KARTA WALK. FAME Reborn KOLEJNOŚĆ WALK. FAME Reborn kto walczy? Lista walk FAME Reborn. To będzie ostatnia gala federacji FAME MMA w tym roku. W Atlas Arenie w Łodzi dojdzie do wielu ciekawych pojedynków i nie zabraknie mnóstwa podtekstów. Gala pod nazwą FAME Reborn to również powrót paru znanych twarzy z freak-fightów i nie tylko. FAME Reborn KOLEJNOŚĆ walk na FAME Reborn karta walk.