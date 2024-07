Fani wybrali nowego rywala Normana Parke'a na FAME 22! Elektryzujące zastępstwo za Wielkiego Bu na PGE Narodowym

Norman Parke vs Paweł Tyburski na FAME 22

Fani freak-fightów w ostatnich dniach głowili się, kto będzie nowym rywalem Normana "Stormina" Parke’a. FAME wyszło naprzeciw swoim widzom, którzy mogli wybrać oponenta Irlandczyka. Dziś już wiemy, że nowym emocjonującym starciem na gali FAME 22, która odbędzie się 31 sierpnia, będzie pojedynek "Stormina" z Pawłem "Big Woman" Tyburskim. Kontuzja Patryka "Wielkiego Bu" Masiaka spowodowała, że "Stormin" pozostał bez rywala na FAME 22. Federacja postanowiła, że przeciwnika dla Irlandczyka wybiorą widzowie. W specjalnej ankiecie na Instagramie fani mogli głosować na jednego z trzech zawodników: Michała "Wampira" Pasternaka, Marcina "The Polish Zombie" Wrzoska oraz Pawła Tyburskiego. Ostatecznie publiczność wybrała zawodnika, który dotychczas nie walczył z Irlandczykiem – Pawła Tyburskiego. To starcie zapowiada się jako najtrudniejsze w karierze "Big Woman" we freak-fightach. Pojedynek odbędzie się w trzech rundach, a w każdej zawodnicy zaprezentują się w innej formule: boks, K1 oraz MMA.

QUIZ: Czy rozpoznasz wszystkie gwiazdy freak-fightów bez twarzy? FAME MMA, HIGH League, PRIME, CLOUT Pytanie 1 z 15 Kim jest ten zawodnik? Big Jack Mini Majk Salim Chiboub Dalej

"Tak wybraliście i tak właśnie będzie! Głosowaliście naprawdę licznie! Swój głos postanowiło oddać blisko 180 TYSIĘCY osób! Ta zatrważająca ilość zdecydowała o tym, że to właśnie Paweł Tyburski zawalczy na FAME 22 z Normanem Parke'em! Na Pawła zagłosowało dokładnie 81 701 osób, co daje 46% wszystkich głosów" - poinformowało FAME w mediach społecznościowych.

Nie każdy zawodnik podjąłby rękawice z tak doświadczonym fighterem jak Norman Parke. Irlandczyk przez wiele lat walczył w UFC, a jego dołączenie do FAME w 2021 roku wywołało ogromne zaskoczenie nie tylko wśród fanów freak-fightów. Dotychczas "Stormin" stoczył w FAME sześć walk, a przegrał tylko raz z Borysem "The Tasmanian Devil" Mańkowskim. Paweł Tyburski jest związany z FAME od lat. Pierwszy raz do oktagonu największej federacji freak-fight w Europie wszedł we wrześniu 2020 roku podczas gali FAME 7. Wówczas "Big Woman" pokonał Arkadiusza Tańculę. Dotychczasowy bilans Pawła Tyburskiego we freak-fightach to 7-2.

Coraz mniej biletów na FAME 22 na PGE Narodowym

Na ten moment wydarzenie na największym obiekcie sportowym w Polsce cieszy się ogromną popularnością. Fani ochoczo kupują bilety na galę, wejściówek jest coraz mniej. Bilety do nabycia na www.ebilet.pl.