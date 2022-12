FEN 43 WYNIKI: Formela obronił pas po nokaucie w 1. rundzie! Piękny finisz Kawy, Olech obalił "Piwo"

"Piwo" mocno rozpoczął tę rundę. Ruszył na rywala i trafił go ciosem, po czym spróbował kolejnego obalenia, co skończyło się klinczem przy siatce. Tam Olech trafił go kolanem w krocze! Publiczność zagrzewa go do walki, ale Piwowarski na razie leży i walczy z bólem.