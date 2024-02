i Autor: Screen z YT: BEZCZELNY FERRARI vs 18 KOBIET: DZIWNY FINAŁ/GOATS

Mocne słowa!

"Ferrari" kończy z freak-fightem! Ma wielki żal do wydarzeń na FAME, to już koniec kariery?

Amadeusz "Ferrari" Roślik zakończy karierę freak-fightera? Zawodnik tuż po przegranej w turnieju FAME zabrał głos w rozmowie z portalem "mma.pl", gdzie powiedział wprost, że ma wielki żal do tego, co wydarzyło się w oktagonie i jak na razie, kończy swoją karierę w federacjach walki. Czy to już rzeczywiście jego pożegnanie ze światem freak-fightu?