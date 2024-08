Filip Chajzer opuścił FAME MMA, a teraz takie wiadomości! Internauci nie ukrywają wielkich emocji, mówią o kiczu!

Filip Chajzer nie tak dawno zadziwił całą opinię publiczną w Polsce. Dziennikarz został zapowiedziany jako jedna z twarzy federacji FAME MMA i miał stoczyć pojedynek z Tomaszem "Gimperem" Działowym. Z udziału we freak-fightach Chazjer zrezygnował jednak dość nieoczekiwanie, dając na mediach społecznościowych obszerny wpis na temat organizacji FAME MMA. Kontrowersje z udziałem byłego prowadzącego "Dzień Dobry TVN" jednak nie zwalniają. Pochwalił się on metamorfozą, polegającą na wybieleniu sobie zębów. Internauci nie są zachwyceni, pisząc wprost o tym, że to co zrobił były dziennikarz, a obecnie biznesmen powiązany z branżą fast-food jest "kiczowate".

Filip Chajzer przeszedł metamorfozę. Internauci wprost, "kicz!"

O efektach wybielenia sobie zębów, Chajzer poinformował za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych. Fani, widząc dość nienaturalny odcień uzębienia dziennikarza, dali znać co sądzą o metamorfozie niedoszłego uczestnika FAME MMA.

- Serio?! Chyba trochę przesadzili z odcieniem bieli; Zygmunt Chazjer mówił, że "bielsze nie będzie". A jednak; Wygląda to kiczowato i komicznie; Nikt nawet w dzieciństwie nie ma takiego koloru zębów. Strasznie nienaturalna biel; Ale dramat, że sobie ktoś na własne życzenie taką krzywdę robi; Klozetowa biel; Czy świecą w ciemności?; Sztuczniej nie będzie - piszą internauci.

Sprawę na swoich mediach społecznościowych opisał także dentysta, który zrobił mu zabieg wybielania.

- Rzadko się zdarza, żeby Filip Chajzer zaniemówił z wrażenia, ale po metamorfozie uśmiechu w moim gabinecie dokładnie tak się stało! (...) Czas na podbój Ameryki, Hollywood Smile będzie pięknie lśnił, kiedy Filip uśmiechnie się przy swoich budkach z kebabem za oceanem - opisał wybielanie dentysta, który pomógł Chajzerowi.