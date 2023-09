Gamrot - Fiziev RELACJA NA ŻYWO. UFC Gamrot - Fiziev WYNIK LIVE ONLINE walka Gamrot - Fiziev na żywo w Internecie

Na żywo Mateusz Gamrot - Rafael Fiziev Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w relacji na żywo z walki Mateusz Gamrot - Rafael Fiziev! Będzie to main event gali UFC w Las Vegas, której karta główna rozpocznie się o 1:00 w nocy czasu polskiego. Walka Gamrot - Fiziev nie powinna rozpocząć się przed 3:00.

Dla Gamrota walka z Fizievem to już ósmy pojedynek w UFC. We wcześniejszych siedmiu były mistrz KSW poniósł dwie porażki, ale i tak przebił się do czołówki wagi lekkiej. Obecnie jest siódmym zawodnikiem w rankingu, a jego najbliższy rywal jest tuż nad nim. Oznacza to, że zwycięzca walki Gamrot - Fiziev znacznie przybliży się do pasa, który jest w posiadaniu Islama Makhacheva. Kibice w Polsce wierzą, że będzie to "Gamer", który doskonale zna Fizieva. O randze tego pojedynku najlepiej świadczy fakt, że będzie to main event gali UFC w Las Vegas. Karta główna tego wydarzenia rozpocznie się o 1:00 w nocy czasu polskiego, więc Polak i jego rywal nie powinni wejść do klatki przed 3:00.