Gamrot - Fiziev TRANSMISJA TV NA ŻYWO. UFC Gamrot - Fiziev GDZIE OGLĄDAĆ dzisiaj walka Gamrot - Fiziev STREAM LIVE ONLINE

Gamrot - Fiziev TRANSMISJA TV NA ŻYWO. UFC Gamrot - Fiziev GDZIE OGLĄDAĆ

Mateusz Gamrot krok po kroku buduje swoją pozycję w UFC, Walka z Rafaelem Fizievem będzie jego ósmym pojedynkiem dla największej federacji MMA na świecie. Przed nią "Gamer" zajmuje siódme miejsce w rankingu wagi lekkiej, a jego najbliższy rywal jest tuż nad nim. Oznacza to, że zwycięstwo pozwoli Polakowi przesunąć się jeszcze wyżej, a to oznacza coraz większą szansę na pojedynek o pas UFC. Zanim jednak upragniona walka, Gamrot musi pokonać Fizieva, którego doskonale zna. Obaj ci zawodnicy znają się od wielu lat i są kolegami, ale w klatce nie będzie mowy o sentymentach. Kibice nastawiają się na prawdziwe fajerwerki, podobnie jak włodarze, o czym najlepiej świadczy fakt, że jest to walka wieczoru najbliższej gali UFC w Las Vegas.

Gamrot - Fiziev STREAM LIVE ONLINE walka Gamrot - Fiziev na żywo w Internecie dzisiaj

Dla Gamrota walka z Fizievem będzie pierwszą od początku marca, kiedy niejednogłośną decyzją sędziów pokonał Jalina Turnera. Tamto zwycięstwo było cenne, ponieważ przyszło po bolesnej porażce z Beneilem Dariushem, która nieco zastopowała marsz byłego mistrza KSW w kierunku pasa UFC. Jego marzenia w dalszym ciągu są jednak realne, a zwycięstwo z Fizievem znacząco pomogłoby w ich realizacji.

Walka Mateusz Gamrot - Rafael Fiziev odbędzie się na gali UFC Fight Night 228 w nocy z 23 na 24 września czasu polskiego. Początek karty głównej zaplanowano na 1:00 w nocy, a starcie Gamrot - Fiziev będzie main eventem. Walka wieczoru z udziałem Polaka powinna rozpocząć się ok. godziny 4:00. TRANSMISJA w TV na kanale Polsat Sport. STREAM LIVE ONLINE będzie dostępny w płatnej usłudze Polsat Box Go. Darmową relację NA ŻYWO przeprowadzi portal sport.se.pl! Serdecznie zapraszamy!