Goha odpowiada!

Goha Magical reaguje na pozew Marianny Schreiber! Coraz goręcej między zawodniczkami Clout MMA

Jacek Ogiński 13:33

Dołączenie Gohy Magical do Clout MMA wywołało niemałe poruszenie, podobnie jak stało się to po podpisaniu kontraktu z tą federację przez Mariannę Schreiber. Żona polityka PiS wcześniej ostro krytykowała Clout MMA właśnie za zorganizowanie walki 50-letniej kobiety, a później nie dość, że dołączyła do federacji, to przyjęła też walkę właśnie z Gohą Magical! Choć relacje obu pań wydawały się przed walką poprawne, to teraz konflikt zaostrza się z dnia na dzień.