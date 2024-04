Marianna Schreiber bardzo ostro do Gohy Magical! Grozi jej pozwem, wściekła się nie na żarty po słowach rywalki

Krzysztof Radzikowski bez ogródek o Pawle Nastuli! Tak nazwał go publicznie. Gwiazdor Gogglebox TTV spotkał się z mistrzem olimpijskim i musiał powiedzieć to głośno

Ostry konflikt między Marianną Schreiber i Gohą Magical

Marianna Schreiber udanie zaczęła swoją przygodę we freak-fightach, wygrywając na gali Clout MMA 3 z Moniką Laskowską. Kolejną walkę miała stoczyć już na kolejnej gali, jednak jej rywalka Goha Magical została tuż przed wydarzeniem zatrzymana przez policję. Do walki nie doszło, tak samo, jak do walki zastępczej, bowiem Lexy Chaplin, która zgłosiła się na zastępstwo, ale po walce z Martą Linkiewicz nie była ona w stanie ponownie wyjść do klatki. Choć Marianna Schreiber mocno wspierała swoją niedoszłą przeciwniczkę, ta bardzo ostro ją zaatakowała.

Goha mocno zaatakowała rywalkę. Marianna Schreiber grozi jej pozwem!

Niespodziewanie matka Daniela Magicala oskarżyła Mariannę Schreiber o to, że znalazła się w więzieniu. – Marianka, idę po ciebie. Wiem, komu zawdzięczam, czemu tu wylądowałam. Wszystko wyjaśnimy sobie w oktagonie. Pamiętaj, jestem zawzięta – odgrażała się Goha Magical Mariannie Schreiber. Założycielka partii „Mam Dość 2023” zapowiedziała, że jest gotowa złożyć pozew przeciwko swojej rywalce.

– Jestem zażenowana zachowaniem Gohy. (...) Goha, oskarżasz mnie o to, że przeze mnie wylądowałaś w więzieniu, a jedyną winną osobą jesteś przecież ty sama. Zostałaś skazana, za swoje grzechy, przez niezależny sąd, a mnie w to nie mieszaj. To, że innych obwiniasz o swoje błędy, to oznacza – z przykrością stwierdzam – że twoja resocjalizacja po prostu nie wyszła. Byłam jedyną osobą, która za tobą jeździła i chciała cię stamtąd wydostać. Przez cały miesiąc, kiedy cię nie było, słowem na twój temat się nie wypowiedziałam. Nie dam się pomawiać, a tym co robisz, mocno pracujesz na pozew, bo twoje oskarżenia są po prostu karalne. Ja tak tego nie zostawię – powiedziała Marianna Schreiber w specjalnym wideo na X.

[OŚWIADCZENIE] w sprawie pomówień Małgorzaty Magical Zwierzyńskiej. Ja tego tak nie zostawię. #gohamagical pic.twitter.com/Ir09QoVhPw— Marianna Schreiber (@MSchreiberM) April 22, 2024