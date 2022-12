HIGH League 5 PPV CENA? HIGH League 5 PPV JAK KUPIĆ? HIGH League 5 PPV ILE KOSZTUJE do HIGH League 5 PPV GDZIE KUPIĆ i za ile?

HIGH League 5 PPV CENA, jak kupić PPV HIGH League 5 ILE KOSZTUJE PPV

Czas na ostatnią w tym roku freak-fightową galę! Na High League 5 nie zabraknie wielkich emocji. W klatce zobaczymy m.in. byłego zawodnika KSW Vaso Bakocevica, który zmierzy się z Dawidem „Crazy” Załęckim. Vaso Bakocević (33 l.) to uznany zawodnik MMA takich organizacji, jak KSW, FEN czy Bellator. Wraca ze sportowej emerytury, by mierzyć się w High League 5. – Takie gale jak High League to przyszłość sportu. Walczę z gościem ważącym 100 kg. Jestem "Psychopatą", a ludzie chcą oglądać chore gó*** – mówi wprost Bakocević. Czy kilkadziesiąt kilogramów lżejszy Czarnogórzec pokona Polaka?

Medalista olimpijski znalazł się w centrum zadym na konferencji High League. Damian Janikowski wyznał, co naprawdę myśli o freakach

Damian Janikowski porównał KSW i High League. Medalista olimpijski szczerze o freakach

Gorąco było podczas środowej konferencji. Ochrona zdążyła zainterweniować i wyprowadziła go z obiektu, ale nie był to koniec spięć. "Muran" szybko się otrząsnął i wybuchł podczas gorącej dyskusji z Pawłem "Scarface" Bombą. Przeciwnik ujawnił kompromitujące go prywatne wiadomości, co skończyło się tym, że syn Jacka Murańskiego zaczął dusić Bombę! - Jestem tutaj i udzielam wywiadów, więc mało interesuje mnie, co dzieje się na scenie. Jest to poza mną. Nie dzieje się to na moim bloku, gdzie występowałem przed chwilą z "Diego" i dwoma innymi zawodnikami. Tam czegoś takiego nie było. Pewnie gorzej bym się czuł, gdybym musiał być tam z nimi, aczkolwiek siedziałbym cicho i śmiał się trochę z tego - stwierdził przed kamerą "SE".

Gala HIGH League 5 odbędzie się w sobotę 17 września. Początek gali zaplanowano na godzinę 20:00.