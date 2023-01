Informacje o kolejnej walce Normana Parke'a sprawią, że wielu padnie z wrażenia! W takim pojedynku jeszcze go nie było

Po tym, jak Norman Parke zrobił niemałą karierę w Polsce walcząc dla federacji KSW, Irlandczyk z Północy miał również okazję zasmakować freak-fghtu, zostając swego czasu jedną z największych gwiazd FAME MMA. Niestety został on ostatecznie wyrzucony z organizacji, a jego przygoda w PRIME MMA również nie potrwała długo, bowiem oskarżył on właścicieli federacji o to, że nie wypłacili mu należnych pieniędzy. Wydawać by się mogło, że Parke będzie miał więc w najbliższym czasie problemy, aby znaleźć sobie nowego pracodawcę, ale jak się okazuje niebawem może on pokazać się w dość niespodziewanych pojedynku.

Norman Parke uchylił rąbka tajemnicy w sprawie swojej kolejnej walki! Wielu padnie z wrażenia

Okazuje się, że być może w najbliższej przyszłości będzie nam dane zobaczyć Normana Parka w walce... na gołe pięści. Jak na razie Irlandczyk z Północy nie zdradził jeszcze, czy chodzi o którąś z polskich federacji, które zajmują się organizacją tego typu pojedynków - WOTORE lub GROMDA, jednak tego mamy dowiedzieć się już niebawem, jak wynika z ostatniego wpisu Parke na Instagramie.

Informacje o kolejnej walce Normana Parka sprawią, że wielu padnie z wrażenia! W takim pojedynku jeszcze go nie było

- Siemka, czy chcielibyście mnie zobaczyć w walce na gołe pięśći? Wkrótce więcej infomacji, jeżeli jakas firma chciałby zostać moim sponsorem w następnej walce odezwijcie się w wiadomości prywatnej (pis. oryginalna) - napisał na Instagram Stories "Stormin" uchylając rąbka tajemnicy w sprawie swojego kolejnego pojedynku, który miałby się odbyć już niebawem.

Sonda Czy wyrzucenie Normana Parka z FAME MMA to dobry pomysł? Tak, zasłużył sobie Nie, to strzał w kolano