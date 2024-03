Jakub Rzeźniczak w Clout MMA! Kontrowersyjny piłkarz zamieni murawę na klatkę

Kolejny piłkarz dołącza do Clout MMA!

Clout MMA nie zwalnia tempa. W ostatnim czasie w federacji pojawiło się sporo głośnych nazwisk, takich jak Marianna Schreiber, która wcześniej sama krytykowała freak-fighty i samą federację Clout MMA. Na Clout MMA 4 doszło do ogłoszeń kolejnych nazwisk nowych zawodników i tym razem zaczęło się nie od strony celebryckiej, ale tej bardziej sportowej.

Jakub Rzeźniczak w Clout MMA!

W szeregach Clout MMA znajdziemy sporo zawodników ze sportową przeszłością. Tomasz Hajto, Zbigniew Bartman, Tomasz Sarara czy Błażej Augustyn to tylko część z nich, a teraz do federacji dołączyły kolejne osoby znane ze swoich osiągnięć sportowych. Na gali Clout MMA 4 jako zawodnika ogłoszono boksera Mariusza Wacha, a później portal Meczyki.pl podał, że do federacji dołączy także Jakub Rzeźniczak.

Rzeźniczak z pewnością może wywołać wiele emocji swoim wejściem w świat freak-fightów. Często jest o nim głośno z racji jego podbojów miłosnych i późniejszych kontrowersyjnych wypowiedzi. Niedawno spotkała go ogromna fala krytyki za jeden z udzielonych wywiadów, a nawet rozwiązano z nim za to kontrakt w Kotwicy Kołobrzeg! Z pewnością z „Rzeźnikiem” w składzie Clout MMA tylko podgrzeje atmosferę.