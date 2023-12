Krzysztof Stanowski uderzył z pełną mocą w Jakuba Rzeźniczaka. Aż zaczął przeklinać, oskarżył go o krzywdzenie córki

Życie prywatne Jakuba Rzeźniczaka dla niektórych może być nawet bardziej interesujące, niż kariera sportowa. Rzeźniczak stał się „bohaterem” wielu skandali związanych z jego życiowymi partnerkami. Przeżył też wielki rodzinny dramat, gdy zmarł jego syn ze związku z Magdaleną Stępień, Oliwier. Ale Jakub Rzeźniczak (obecnie będący w związku małżeńskim z Pauliną Rzeźniczak (z domu Nowicką)), ma także 6-letnią córkę, pochodzącą z jeszcze wcześniejszego związku. Niedawno w wywiadzie dla kontrowersyjnego Żurnalisty były piłkarz Wisły Płock wyjawił, że jego była partnerka, z którą ma córkę, była prostytutką, czym wywołał burzę w sieci. Później jednak poszedł o krok dalej i w rozmowie w Dzień Dobry TVN przyznał, że nie kocha swojej córki. Na te słowa w końcu zareagował Krzysztof Stanowski i ostro przejechał się po piłkarzu.

Krzysztof Stanowski wprost nazwał Rzeźniczaka potworem

Krzysztof Stanowski od momentu odejścia z Kanału Sportowego nie publikuje wielu materiałów. Choć Kanał Zero już istnieje, to oficjalnie wystartuje w 2024 roku. Ale są sprawy, których nie może nie poruszyć i na kanale WeszłoTV opublikował on stosunkowo krótki, ale bardzo mocny materiał na temat wydarzeń z życia Jakuba Rzeźniczaka. Przyczyną nagrania materiału był mail, jaki otrzymał on od byłej partnerki piłkarza, Eweliny, z którą Rzeźniczak ma córkę. Stanowski apeluje do Rzeźniczaka, by przestał krzywdzić swoje kilkuletnie dziecko swoją aktywnością w mediach społecznościowych i tradycyjnych. – To są sprawy, w których wolałbym nie uczestniczyć. Ale ona ma rację – zaczyna dziennikarz – Zastanawiałem się czy to nagrać, ale jeżeli akurat w tym temacie, który dla mnie jest jednoznaczny, nic nie nagram, to znaczy, że nie powinienem już niczego nigdy nagrać – kontynuował – Kuba, sorry, ale ja, jako ojciec dwójki dzieci, muszę zareagować. Popi******ło cię – dodał ostro Stanowski.

– Stałeś się bardzo złym człowiekiem. (…) radziłem ci, abyś przestał udzielać wywiadów i skasował media społecznościowe. Ale rady prywatne nie skutkowały, więc dam ci parę rad publicznych – mówi dalej Stanowski – w wywiadzie dla Żurnalisty powiedziałeś, że matka twojego dziecka była kiedyś prostytutką. Później wielka drama, kasowanie wpisów, płacz, to nie tak miało być. (…) Wyszedłeś na totalnego chu**a. Jeśli twoja była partnerka była prostytutką, to świadczy to o tobie (…) Ale ja nie chcę wnikać w sprawy między dorosłymi (…) gdzieś w tym wszystkim jest kilkuletnia dziewczynka, która miała wtedy iść, jeśli dobrze liczę, do zerówki. I żadne dziecko na świecie nie zasługuje, aby zaczynać życie z taką internetową kartoteką – przeszedł do sedna założyciel Weszło.

– Ona nie zawsze będzie miała 6 lat, będzie miała 14, 20, 24, 28 lat i będzie ciągnęła za sobą te wszystkie twoje wyznania, które pomagają wyłącznie tobie. (…) niektórzy będą uderzać w najbardziej czuły punkt. (…) zrobiłeś wiele, by zepsuć jej dzieciństwo i start w dorosłe życie – wytyka Stanowski – Tak postępuje tylko potwór – dodaje. To był jednak dopiero początek – Jeden wywiad to za mało! Musiałeś iść do TVN i zaszokować kolejnym wyznaniem, że ty tej dziewczynki nie kochasz, nie chcesz znać. Zaje***te wyznanie prawdziwego mężczyzny. I co miało na celu, pomogło ci w czymś? Poczułeś się lepiej? Ta dziewczynka nie poczuła się lepiej, ale ty poczułeś się lepiej? – dopytywał retorycznie Stanowski – Takie wyznania świadczą tylko o tobie, to ty sam z siebie robisz bydlaka i potwora, ale świat nie jest sprawiedliwy i być może świat zacznie to wykorzystywać i mścić się na niej, na tej dziewczynce. Dlatego ja nagrywam to po to, żeby te sprawiedliwość trochę przywrócić, to ty powinieneś dostać wpie***l za tę sytuację – kontynuował dziennikarz. Cały materiał możecie obejrzeć TUTAJ >>>KLIKNIJ<<<.