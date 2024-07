Jakub Wawrzyniak szczerze o freak-fightach. Nie szczypał się w język, to tak naprawdę o nich sądzi!

To, co dzieje się teraz z Krzysztofem Radzikowskim dla wielu będzie olbrzymim szokiem! Od tej decyzji nie ma już odwrotu, postanowił

Marcin Najman poucza Cristiano Ronaldo! Można złapać się za głowę, zwrócił sie prosto do Portugalczyka!

Jakub Wawrzyniak postanowił podsumować swoją przygodę we freak-fightach. Eks-reprezentant Polski, który jest także ekspertem telewizyjnym, ma na swoim koncie debiut w Clout MMA, gdzie udało mu się pokonać Tomasza Hajto. W rozmowie z "Foot Truckiem" były piłkarz m.in. Legii i Panathinaikosu Ateny powiedział wprost, co sądzi o walkach dla celebryckich organizacji i czemu się właściwie na to zdecydował. Te słowa nie pozostawiają złudzeń!

Jakub Wawrzyniak szczerze o udziale we freak-fightach. Nie ukrywa tego!

Okazuje się, że były piłkarz bardzo ceni sobie udział we freak-fightach ze względu na emocje, jakie walki mogą dostarczyć.

- Nigdy nie myślałem, że to będzie tak zaje**ste. Nigdy nie boksowałem, żadnych rękawic, nic. Nawet za małolata, raz się chyba tylko biłem - opowiadał piłkarz.

Były gracz Legii nie ukrywa, że na jego decyzję, aby pojawić się na Clout MMA wpłyneły bardzo dobre finanse, które zostały mu zaoferowane.

- Ponad wszystko zdecydowały kwestie finansowe. Dostałem trzy telefony wcześniej. W lipcu kategorycznie nie, we wrześniu nie, w październiku zadzwonił "Peszkin". Zanim zdołałem odmówić, powiedział, ile dostanę za pierwszą, drugą, trzecią walkę - opowiada były kadrowicz.

Sam mówi, że treningi dostarczają mu dużo adrenaliny.

- Nie myślałem, że to mi się tak spodoba. Trafiłem na świetnego trenera, Przemysława Szyszkę. Gdy wracałem z treningów, to od razu dwie, trzy godziny spałem. To było dla mnie tak ekstremalne, nawet nie miałem siły jeść - opowiada Wawrzyniak.