Jan Błachowicz przed UFC 282: Wszechświat jest ze mną! Po jego stronie jest presja [WIDEO]

Jan Błachowicz stanie przed szansą odzyskania pasa mistrzowskiego organizacji UFC w kategorii półciężkiej. Warunek? Pokonanie na UFC 282 Magomeda Ankalajewa. Jest to duże wyzwanie, ale misja nie musi zakończyć się niepowodzeniem! Do starcia doszło w szalonych okolicznościach. Pierwotnie pojedynek miał być eliminatorem, ale pas został zwakowany przez Jiriego Prochazkę z powodu jego poważnej kontuzji.

Jan Błachowicz przed UFC 282: Presja jest po jego stronie!

- Cieszę się, że nie musiałem brać w tym wszystkim udziału i fajnie, że udało się wywalczyć, żeby bić się od razu o pełnoprawny pas. W głowie była ekscytacja, radość i co... Wziąłem się do roboty - mówi "Cieszyński Książę" w rozmowie z "Super Expressem".

Zdaniem byłego mistrza UFC większa presja ciąży na Rosjaninie. - Presja jest po jego stronie. Większość ekspertów uważa go za faworyta. Ja byłem już mistrzem i wiem, jak to smakuje. Chcę być mistrzem ponownie. Chcę odzyskać pas jeszcze bardziej niż go zdobyć za pierwszym razem. Gdy już czułeś coś takiego, chcesz to odzyskać za wszelką cenę - nie ukrywa Błachowicz.

Zobacz całą rozmowę z Janem Błachowiczem w materiale wideo!