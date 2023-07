Jan Błachowicz znów zawalczy o pas mistrzowski? Pojawiła się nadzieja, ważna informacja

Mariusz Pudzianowski zwrócił się do Andrzeja Dudy i jeszcze nie wiedział, co go czeka! Wywołał lawinę, wszystko przez jedno zdjęcie

W październiku miną dwa lata, odkąd Jan Błachowicz stracił pas mistrza świata UFC wagi półciężkiej. Polak w słabym stylu przegrał z Gloverem Teixeirą, przez co nie mógł nawet liczyć od razu na rewanż z Brazylijczykiem. Polak nie poddał się jednak i zapowiedział odzyskanie mistrzostwa, a pierwszy krok zrobił ku temu w maju 2022 roku, wygrywając z Aleksandarem Rakiciem. Kolejnym starciem, które miało dać Polakowi możliwość walki o pas, było starcie z Magomiedem Ankalajewem. Niespodziewanie dla obu zawodników okazało się, że zmierzą się oni od razu o tytuł! Wszystko dlatego, że ówczesny mistrz Jiri Prochazka (Czech zdążył odebrać pas Teixeirze) zwakował pas z powodu kontuzji. Niestety, starcie „Cieszyńskiego Księcia” zakończyło się remisem i nie zdołał on wykorzystać okazji do szybszego odzyskania tytuły. Historia może jednak dość niespodziewanie się powtórzyć!

Jan Błachowicz znów dostanie niespodziewaną szansę na odzyskanie pasa?

Gdy starcie Błachowicz – Ankalajew nie wyłoniło nowego mistrza, szansę na zdobycie pasa dostali Jamahal Hill i Glover Teixeira. Brazylijczyk jednak podobnie jak Polak nie zdołał wykorzystać tej okazji do odzyskania tytułu i przegrał z Hillem. Niedawno jednak Amerykanin odniósł kontuzję i zdecydował się, tak jak Prochazka, na zwakowanie pasa.

Pojawiły się więc głosy, że być może jak w poprzedniej sytuacji, tak i teraz to walka Błachowicza, tym razem z Alexem Pereirą, dostanie status mistrzowskiej. Do starcia dojdzie 29 lipca na gali UFC 291, ale póki co nie ma jednak większych przesłanek do tego, że będzie to walka o pas, o czym informuje m.in. Łukasz Jurkowski. Były polski zawodnik ma nadzieję, podobnie jak wielu polskich fanów, że to się zmieni i los znów uśmiechnie się do „Cieszyńskiego Księcia”. – Na tę chwilę nie ma tematu walki o pas Janek vs Alex. Ode mnie: ale mam nadzieje, że będzie – napisał Łukasz Jurkowski na Twitterze.