Joanna Jędrzejczyk ostro o początku swojej kariery. „Nie uchroniono mnie przed kradzieżami, oszustwami”

Joanna Jędrzejczyk chce chronić polskich zawodników przed tym, co ją spotkało

Joanna Jędrzejczyk po przejściu na sportową emeryturę wcale nie odpoczywa. Jak sama mówi, pracuje nawet więcej, niż wtedy, gdy walczyła w UFC. – Przejście na emeryturę spowodowało, że stałam się jeszcze większą pracoholiczką. Nie mam wolnego czasu na spędzanie go z rodziną i przyjaciółmi, tak jak sobie zakładałam, że będzie po karierze sportowej – przyznała wprost Joanna Jędrzejczyk w rozmowie z Marcinem Mellerem w Esce Rock. Była mistrzyni UFC w kategorii słomkowej przyznała, że ma wiele pomysłów na to, co może robić i cały czas się rozwija. Obecnie zajmuje się m.in. produkcją suplementów diety. – Ja produkuję suplementy w Polsce, które zawsze chciałam produkować, będąc jeszcze zawodniczką – wyznała „JJ” – Profesjonalni sportowcy ograniczają spożycie suplementów. Chociażby przypadek Igi Świątek pokazuje, że musimy być bardzo, bardzo ostrożni. Podczas kariery sportowej wiedziałam, że stworzę swoje suplementy, ale zadbam przede wszystkim o ich jakość i czystość. Działam z tym w Polsce od dwóch lat i chciałabym rozwinąć to w USA – podkreśliła. Ale to nie jedyne zajęcie Joanna Jędrzejczyk.

Najlepsza polska zawodniczka MMA zdradziła, że chce się skupić na rozwoju swojej „małej” agencji menedżerskiej. – Pomagam polskim zawodnikom, to jest garstka osób, robię to bardzo hobbystycznie i trochę ideologicznie. Z tego powodu stworzyłam swoją fundację „JJ Stars Foundation”, która pomaga zawodnikom w rozwoju ich talentów. Ja chcę po prostu chronić zawodników przed tym, przed czym mnie nie uchroniono. To są przede wszystkim niekompetencje wielu osób – zwróciła uwagę Joanna Jędrzejczyk. Okazuje się, że na początku kariery spotkało ją wiele nieprzyjemności. Prowadzący rozmowę Marcin Meller dopytał, przed czym nie uchroniono „JJ”, gdy zaczynała. – Przed kradzieżami, przed oszustwami, przed niedoszacowaniem mojej osoby czy wartości. Po przejściu kilku fajnych kursów, (…) wielu kursów online i po zdobyciu ogromnego doświadczenia wiem, ze byłam niedoszacowana – zdradza 37-latka.

