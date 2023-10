i Autor: Instagram/karolinakowalkiewicz Karolina Kowalkiewicz

Dramatyczne wyznanie

Karolina Kowalkiewicz chciała popełnić samobójstwo. Przerażająca historia zawodniczki, wszystko ujawniła

Tomasz Piechna 8:34

Jeszcze do niedawna o problemach związanych ze zdrowiem psychicznym, a przede wszystkim o depresji mówiło się bardzo mało. Samoświadomość wielu osób zmieniła jednak trend i takie tematy coraz mocniej przebijały się do mediów. Na bardzo trudne wyznanie związane właśnie z depresją zdecydowała się Karolina Kowalkiewicz. Zawodniczka przyznała się do bardzo trudnego okresu w życiu.