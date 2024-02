Kiedy dowiedzieliśmy się, jaki majątek ma Mariusz Pudzianowski, nasze oczy zmieniły się w dolary. Dobrze policzcie zera, szok!

Ukochana Mateusza Murańskiego z rozrywającym serce wpisem. Wtedy wysłał do niej ostatnią wiadomość przed śmiercią. Nie zdążyła odpisać

Mariusz Pudzianowski to absolutna legenda polskiego sportu. Najpierw przez lata elektryzował kibiców swoimi występami w zawodach Strongman, gdzie dorobił się przydomku "Dominatora" i "Najsilniejszego człowieka świata", a od blisko 15 lat walczy w MMA i stał się czołową gwiazdą KSW. Mówi się, że za hitową walkę z Mamedem Khalidovem otrzymał aż 1,5 miliona złotych, ale zarobki z walk to zaledwie kropla w majątku "Pudziana". 47-latek od lat prowadzi własne biznesy, które zapewniają mu odpowiednie warunki do życia. Łączny majątek Pudzianowskiego robi ogromne wrażenie!

Majątek Mariusza Pudzianowskiego zwala z nóg. Dobrze policzcie zera!

Pudzianowski na co dzień mieszka w swojej rodzinnej Białej Rawskiej, gdzie znajduje się jego piękny dom. "Pudzian" często mówi o tym, że sport to jego hobby, choć także z tego źródła czerpie duże przychody. Główną osią jego majątku są jednak biznesy - Pudzianowski jest właścicielem firmy transportowej, sali weselnej, a także prowadzi interes z branży rolniczej. Jego nazwisko stało się prawdziwą marką, która przyciąga duże firmy. To często owocuje współpracą - na koncie byłego strongmana są reklamy zakładów bukmacherskich, suplementów diety czy kebaba.

Pudzianowski wręcz śpi na milionach

Majątek Pudzianowskiego już kilka lat temu portal therichest.com oszacował na 8 milionów dolarów, co daje ponad 32 mln złotych! Być może sportowcowi udało się go nawet powiększyć - w końcu to w ostatnim czasie toczył najgłośniejsze walki i podpisywał kolejne kontrakty. Jego liczne kontrakty i biznesy pokazują, że naprawdę umiejętnie zarządza finansami. O grubym portfelu świadczą też luksusowe samochody "Pudziana" - Mercedes S-klasy, terenowy Hummer, czy Lamborghini Murcielago LP640 Roadster. Pudzianowski od samego początku podkreślał, jak ważna jest ciężka praca, i jego sukces może dawać przykład innym.