Kreacja partnerki Dominika Abusa sprawiła, że szczęki opadły nam do kolan. Uwydatniła obfity biust, dekolt od którego trudno oderwać wzrok

Dominik Abus od lat trzyma się razem z Krzysztofem Radzikowskim i Konradem Karwatem. Panowie w ostatnim czasie zrobili spory krok do przodu, jeśli chodzi o karierę medialną. Choć znani byli wcześniej z występów w „Gogglebox. Przed telewizorem”, to niedawno postanowili ruszyć z własnym kanałem na YouTube – Strong Ekipa. Sam kanal ma już ponad 300 tys. subskrybentów, a większość odcinków bez problemu osiągnęła ponad kilkuset tysięczną oglądalność. Do tego Dominik Abus może pochwalić się choćby występami w PRIME SHOW MMA w roli prowadzącego „Cringre Roomu”. Gwieździe stacji TTV układa się również w życiu prywatnym – Abus od lat związany jest z piękną Igą Muszakowską. Teraz para wystrzałowo zaprezentowała się na weselu, a szczególną uwagę przyciągała mocno wydekoltowana sukienka Muszakowskiej.

Konrad Karwat zdradza, kto jest większym wariatem: Radzikowski czy Abus z Gogglebox

Iga Muszakowska odsłoniła dekolt na weselu. Ciężko oderwać wzrok

Iga Muszakowska także nie jest postacią anonimową. Na Instagramie zgromadziła niemal 100 tys. obserwujących i razem ze swoim partnerem prowadzą także własny kanał na portalu YouTube, o prostej i zwięzłej nazwie Abus & Iga. Po zdjęciach Igi Muszakowskiej na Instagramie łatwo możemy wywnioskować, że podobnie jak jej partner, także i ona lubi dbać o swoją sylwetkę na siłowni.

Niedawno para wybrała się na wesele, o czym dowiadujemy się ze zdjęcia i opisu udostępnionego przez Abusa na Instagramie. – A może my weźmiemy ślub?... i zrobimy wesele – zastanawia się w poście gwiazdor „Gogglebox”. Na zdjęciu szczególną uwagę przykuwa kreacja Igi Muszakowskiej, która zdecydowała się na niezwykle wydekoltowaną sukienkę, mocno podkreślającą jej biust. Wyżej znajdziecie galerię ze zdjęciami pięknej partnerki Dominika Abusa.