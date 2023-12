Totalnie nas zmroziło, gdy zobaczyliśmy, co Artur Szpilka wyczyniał ze swoim psem. Mało kto by się na to zdecydował

Od kiedy Krzysztof Radzikowski stał się wielką gwiazdą telewizji po tym, jak został ulubieńcem widzów programu Gogglebox. Przed telewizorem" TTV, kolejne fakty z życia byłego strongmana wychodzą na światło dzienne. Siłacz obecnie może pochwalić się świetną sylwetką i czasy kiedy widział na wadze 140-15 bezpowrotnie minęły, jednak Dominik Abus podzielił się z widzami kanału "Strong Ekipa", jak wyglądało życie Radzikowskiego, kiedy startował w zawodach dla najsilniejszych ludzi na świecie. Ogromne porcje jedzenia, które normalnym ludziom starczyłyby nawet na kilka dni, gwiazdor Gogglebox TTV pochłaniał podczas nierzadko podczas jednego posiłku.

Niewyobrażalne, jak wyglądało w przeszłości życie Krzysztofa Radzikowskiego. Dominik Abus ujawnił prawdę o swoim przyjacielu

Okazuje się, że samo śniadanie byłego siłacza potrafiły stanowić ogromne ilości nabiału i pieczywa. - Pizze duże jadł dwie jak był w formie, jak dźwigał w strongmanach. Na śniadanie jadł np. angielkę i pół kilo żółtego sera – to była jedna kanapka. - wyznał Dominik Abus podczas jednego z ostatnich odcinków na kanale "Strong Ekipa", kiedy przyjaciele wybrali się największego kotleta schabowego w Polsce.

Krew odpłynęła nam z twarzy, kiedy Dominik Abus ujawnił te informacje o Krzysztofie Radzikowskim! Niewyobrażalne, a dla niego to była codzienność

Nie inaczej wyglądały wyjścia Krzysztofa Radzikowskiego do znanej restauracji serwującej jedzenie typu fast food. - Jak wchodziłem do McDonald’sa to były dwie tortille, dwa Big Maki, cztery cheesburgery, duża Fanta i duża Cola. - wyliczał były strongman wspominając, jakie ilości jedzenia potrafił zmieścić w swoim żołądku w minionych już czasach. Obecnie, kiedy gwiazdor Gogglebox TTV nie startuje już w tego typu zawodach jada on nieco mniej, jednak bez problemów poradził sobie z kotletem, który ważył 1,2 kilograma.