Krzysztof Radzikowski może świecić przykładem! Wielu kibiców może być pod wrażeniem tego tytułu

Wszyscy fani Krzysztofa Radzikowskiego wiedzą o tym, że gwiazda programu telewizyjnego "Googlebox" bardzo dużo czasu spędza na siłowni. Sylwetka dla strongmana jest bardzo ważna, co powoduje, że cały czas pracuje i ją udoskonala. W ostatnim czasie "Radzik" pochwalił się w mediach społecznościowych, że zgubił wiele kilogramów i zszedł poniżej 120 kg. 41-latek wcześniej nie mógł sobie na to pozwolić, aby osiągać, jak najlepsze wyniki podczas zawodów najsilniejszych ludzi na świecie. Może jest to spowodowane tym, że Radzikowski bardziej chce się skupić na występach w klatce, a zgubione kilogramy mogą mu w tym pomóc. Już w przeszłości była sytuacja, że "Radzik" pojawił się w oktagonie, a dokładnie dwa lata temu w listopadzie.

Metamorfoza to nie wszystko! Wykształcenie Radzikowskiego może zaskoczyć

Radzikowski ma bardzo wielu fanów, a wszystko przez to, że nikogo nie udaje tylko jest szczery i normalny na co dzień. 41-latek wyglądem oraz siłą może wystraszyć, a zarazem jego kultura może bardzo pozytywnie zaskoczyć. Nawet we freak fightowej organizacji pokazał, że wypowiada się o rywalach z kulturą osobistą i szacunkiem. Te wartości są dla niego bardzo ważne i pielęgnował je już od najmłodszych lat. Nie tylko w domu, ale także w szkołach. Nie każdy kibic zdaje sobie sprawę, że "Radzik" ma za sobą akademicką przeszłość.

Ponadto gwiazda programu "Googlebox", rozpieszcza fanów i często udostępnia w mediach społecznościowych ujęcia z życia codziennego.