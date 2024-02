Krzysztof Radzikowski padł ofiarą oszustów! Gwiazdor Gogglebox TTV znalazł się w niebezpieczeństwie. To może spotkać każdego

Odkąd Krzysztof Radzikowski stał się jednym z ulubieńców widzów programu "Gogglebox. Przed telewizorem" nadawanego na antenie TTV, były strongman oraz zawodnik FAME MMA może pochwalić się olbrzymią popularnością i rozpoznawalnością, przez co też chętnie chwali się w mediach społecznościowych tym, co akurat dzieje się w jego życiu. Tym razem jednak Radzikowski na własnej skórze przekonał się, że sława ma również i ciemne strony, a anonimowość w internecie tylko popycha wiele osób do niecnych działań. To mogło skończyć się dla Radzikowskiego bardzo źle.

Krzysztof Radzikowski znalazł się w niebezpieczeństwie. Taki los może spotkać każdego, gwiazdor Gogglebox TTV alarmuje

Najpierw był strongman podzielił się w mediach społecznościowych informacją, że jego kolejne posty zostały uznane przez Instagrama jako treści, które naruszają standardy platformy, jednak najgorsze dopiero było przed nim. Okazało się, że Radzikowski chciał założyć sobie konto na TikToku, jednak nie mógł zrobić tego przy użyciu swojego imienia i nazwiska, bowiem te zostały wykorzystane już przez kogoś, kto podszył się pod gwiazdora Gogglebox TTV.

- Właśnie założyłem i nie mogłem użyć swojego imienia i nazwiska bo juz jest taki profil. Nagosc i przemoc wychwytuja raz dwa ale założyć sobie profil na czyjeś dane jest spoko ze standardami - napisał wyraźnie wzburzony Radzikowski na Instagram Stories ostrzegając przy okazji swoich fanów, że ci mogą natknął się na konto kogoś, kto się pod niego podszywa.

