Krzysztof Radzikowski pokazał nieznane zdjęcie z Mamedem Khalidovem! Byliśmy zdumieni, tak wyglądała gwiazda KSW 13 lat temu

Materiały, jaki udostępnia Krzysztof Radzikowski w sieci, mocno zmieniały się na przestrzeni lat. Jeszcze jakiś czas temu na jego koncie na Instagramie, na którym ma obecnie już prawie pół miliona obserwujących(!), głównie pojawiały się zdjęcia i nagrania z siłowni. Później jednak zaczęło pojawiać się zdecydowanie więcej zdjęć z partnerką oraz dziećmi byłego strongmana. Radzikowski w ostatnim czasie powitał na świecie drugie dziecko i chętnie chwali się kolejnymi słodkimi fotkami swoich obu pociech. Ale to nie wszystko, co publikuje były zawodnik FAME MMA. Nierzadko, podobnie jak Mariusz Pudzianowski, „Radzik” lubi powspominać stare czasy. Tym razem na Insta Stories pochwalił się zdjęciem z wyprawy do Chicago m.in. z Mamedem Khalidovem. Aż trudno uwierzyć, jak zmienili się obaj od tego czasu.

Radzikowski pokazał stare zdjęcie z Mamedem Khalidovem

Krzysztof Radzikowski i legendarny zawodnik KSW znają się od dawna. Khalidov udzielił nawet długiego, szczerego wywiadu Radzikowskiemu i innym współzałożycielom kanału „Strong Ekipa”, nie raz sparował on też z Radzikowskim, który mógł być jedną z gwiazd freak-fightów, ale ostatecznie walczył tylko raz. – Tego dnia 13 lat temu w Chicago – napisał Radzikowski na zdjęciu. Widać na nim, że Radzikowski był wówczas zdecydowanie większy, natomiast Khalidov miał nieco krótszą brodę i nieco więcej włosów na głowie. Zdjęcie udostępnione przez Radzikowskiego znajdziecie poniżej.