Krzysztof Radzikowski zabrał głos w sprawie kolejnej walki w FAME MMA! Gwiazdor Gogglebox TTV przekazał fanom ważne wieści

Jak na razie Krzysztof Radzikowski miał tylko jedną okazję do tego, aby zaprezentować swoje umiejętności w oktagonie, kiedy mierzył się z Piotrem "Bestią" Piechowiakiem na FAME 12 w listopadzie 2021 roku. Od tego czasu siłacza i gwiazdora programu "Gogglebox. Przed telewizorem" TTV brakowało na kolejnych kartach walk. Nie oznacza to jednak, że w tym czasie Radzikowski się obijał. "Radzik" m.in. pomagał w przygotowaniach Mameda Khalidova do walki z Mariuszem Pudzianowskim. Teraz po raz kolejny został zapytany, czy jeszcze kiedyś wejdzie do klatki i powiedział, jak obecnie wygląda sytuacja.

- Są prowadzone rozmowy i jak wszystko dojdzie do skutku, to pewnie tak. Na razie nie chce zapeszać, ani nic mówić. - ujawnił Radzikowski podczas ostatniego Q&A na kanale "Strong Ekipa" na YouTube, gdzie odpowiadał na pytania wraz z Dominikiem Abusem. Chwilę później głos w tej sprawie zabrał również Boxdel.

Szef FAME MMA również odpowiadając na pytania fanów wyznał, że Radzikowski nie ma na obecną chwilę rywala, z którym mógłby dać atrakcyjną walkę. - Federacja nie zrezygnowała z Radzika. To super ziomek i bardzo go lubimy. Nieobecność Krzysztofa na FAME MMA jest spowodowana brakiem atrakcyjnego zestawienia oraz faktem, że wiele kart walk budowanych jest na kilka gal wcześniej - wyjaśnił internautom Boxdel, tłumacząc sytuacje Radzikowskiego w federacji.