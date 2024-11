Jak grom z jasnego nieba pojawiły się wiadomości na temat Szpilki. To wtedy wróci do walki, jest nazwisko rywala

KSW 100: Karta walk. Kto walczy w Gliwicach?

Czas na wielką, jubileuszową galę XTB KSW 100. W Arenie Gliwice fani doświadczą nie tylko niesamowitych walk, ale także poruszających momentów. Do Galerii Sław organizacji wprowadzone zostaną dwie osoby – komentator Andrzej Janisz oraz ikona polskich sportów walki Paweł Nastula. W walce wieczoru fani będą podziwiać wyjątkowy superfight. Mamed Khalidov zmierzy się z panującym mistrzem wagi półśredniej Adrianem Bartosińskim.

Jak udało się dowiedzieć „Super Expressowi”, cała karta walk kosztowała fortunę. Według naszych nieoficjalnych ustaleń, kwota wyniosła aż 5 milionów złotych. A nie można zapomnieć o wyjątkowym bonusie, którym nagrodzony zostanie bohater najefektowniejszego starcia w wysokości stu tysięcy złotych.

- Tutaj nie ma ludzi z przypadku. Każdy z tych 20 zawodników zasłużył na to, żeby znaleźć się na karcie walk. Moglibyśmy spokojnie zrobić nawet 20 pojedynków, bo przecież na takiej jubileuszowej gali widziałbym jeszcze np. Michała Materlę, Artura Szpilkę, Mariusza Pudzianowskiego, Salahdine'a Parnasse'a czy Mariana Ziółkowskiego. Oczywiście trudno byłoby wtedy spiąć to budżetowo czy czasowo, bo gala trwałaby pewnie z 6 godzin, ale na pewno byłoby co oglądać – mówił w rozmowie z „Super Expressem” szef KSW Martin Lewandowski.

Kolejność walk KSW 100. Walka po walce

W karcie walk pojawiło się wiele czołowych nazwisk. Wśród nich jest także Arkadiusz Wrzosek, który na ostatniej prostej zastąpił Mariusza Pudzianowskiego.

- Dwa dni później wróciłem do Polski, zrobiłem sparing i te trzy rundy wystarczyły by uznać, że moja forma jest wystarczająca i wziąć tę walkę. Dostałem informację od federacji, że to będzie zastępstwo za Pudzianowskiego, ale umówmy się - Mariusz w naszym świecie sportów walki jest niezastąpiony. Dlatego ja podchodzę do tego tak, że to jest po prostu dodatkowe starcie na gali, a nie zastępstwo za "Pudziana", bo tak to bym tylko narzucił sobie większą presję na głowę - zdradził Wrzosek w rozmowie z Andrzejem Kostyrą z kanału "KOstyra SE" na YouTube.

KSW 100: Jaka jest kolejność walk? Kto walczy? Karta walk

Mamed Khalidov - Adrian Bartosiński

Phil De Fries (Wielka Brytania) - Darko Stosić (Serbia, o pas wagi ciężkiej)

Rafał Haratyk - Marcin Wójcik (o pas wagi półciężkiej)

Matheus Scheffel (Brazylia) - Arkadiusz Wrzosek

Robert Ruchała - Kacper Formela (o tymczasowy pas wagi piórkowej)

Andrzej Grzebyk - Wiktor Zalewski

Piotr Kuberski - Damian Janikowski

Madars Fleminas (Łotwa) - Igor Michaliszyn

Dawid Śmiełowski - Aymard Guih (Francja)

Adam Brysz - Nicolae Bivol (Mołdawia)