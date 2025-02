KSW 103: Krew lała się z twarzy Polaka. Jacek Gać wraca z dalekiej podróży i wygrywa w swoje urodziny [WIDEO]

KSW 103: Jacek Gać wygrywa w I rundzie! Brutalna jatka w klatce

Otwarcie gali KSW 103 w Libercu nie rozczarowało. Pojedynki karty wstępnej zakończyły się już w pierwszej rundzie. W Czechach pojawiło się wielu Polaków – liczne grono kibiców dopingowało m.in. kibica Legii Warszawa Jacka „Siexę” Gacia. Choć przegrał swój pierwszy pojedynek w KSW, to wielu liczyło, że nie rozczaruje w kolejnym starciu. Od pierwszej sekundy zapowiadało się na szaloną walkę w stójce.

Jacek Gać poszedł na wymianę ciosów z Samuelem Bilym i nadział się na mocne uderzenie, które ścięło go z nóg. Polak przytomnie „przykleił się” do rywala, by pozostać w tym starciu. „Siexa” poszedł po sprowadzenie i choć miał rozciętą twarz to odzyskał kontrolę nad pojedynkiem. Gać rozbijał rywala w dosiadzie, ale po chwili stracił pozycję.

Walka wróciła do stójki, a Gać po poślizgnięciu się znów przeszedł do parteru. Po chwili znalazł się kolejny raz w dosiadzie i gradem ciosów zasypał twarz Czecha. Sędzia musiał przerwać pojedynek, gdy obrona rywala stała się pasywna. Dzięki temu, Jacek Gać wygrał swój pierwszy pojedynek w KSW – i to w swoje urodziny.

Jak dowiedzieliśmy się podczas studia, zawodnik otrzymał przed galą tort z tej okazji. Po wygranej będzie miał dwa powody, by go skosztować.

Jacek Siexa Gać wygrywa przez TKO w pierwszej rundzie. 🪓 #KSW103 pic.twitter.com/S2LIUkWNuM— Adrian Szymański (@adrians_mma) February 21, 2025