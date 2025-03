KSW 104: Kuberski – Romanowski KARTA WALK. Kto walczy dziś na gali KSW 104 w Gorzowie Wielkopolskim? [KOLEJNOŚĆ WALK]

KSW 104: Karta walk gali w Gorzowie Wielkopolskim

Gala KSW 104 już w tę sobotę, 8 marca. Po roku przerwy organizacja wraca do Gorzowa Wielkopolskiego. Szykują się ogromne emocje. W walce wieczoru Piotr Kuberski zmierzy się z Tomaszem Romanowskim. Stawka? Tymczasowy pas mistrzowski w wadze średniej (do 83,9 kg). "Tommy" spróbuje pomścić swojego przyjaciela Michała Materlę i zdobyć tymczasowy pas w kategorii średniej. 16 marca 2024 r. Kuberski pokonał w Gorzowie Wielkopolskim Materlę przez nokaut w I rundzie. - Chciałbym przeprosić Michała. Dla mnie to coś niesamowitego wygrać w taki sposób z legendą, ale nie potrafię się cieszyć - mówił po wygranej. Po roku w tym samym miejscu Romanowski spróbuje zniszczyć jego marzenia. Czy uda mu się to i to "Tommy" zdobędzie tytuł?

Podczas gali XTB KSW 104 w Gorzowie Wielkopolskim Krzysztof Głowacki (1-1, 1 KO), były pięściarski mistrz świata, zmierzy się z wywodzącym się z kickboxingu Jordanem Nandorem (1-0, 1 Sub). Do walki w wadze półciężkiej dojdzie 8 marca podczas gali w Arenie Gorzów. Adam Tomasik, który miał początkowo zmierzyć się z Głowackim, musiał wycofać się z pojedynku z powodu kontuzji.

Na karcie walk pojawią się także m.in. Ewelina Woźniak, która zmierzy się z Sofii Bagiszwili. Na otwarcie gali kibice zobaczą pojedynek w wadze ciężkiej. Marek Samociuk zmierzy się z Filipem Stawowym.

Kolejność walk na gali KSW 104 [KARTA WALK]

Walka wieczoru o tymczasowy pas kategorii średniej

83,9 kg/185 lb: Piotr Kuberski #2 (83,9 kg/185 lb)* vs. Tomasz Romanowski #4 (83,8 kg/185 lb)

Karta główna

77,1 kg/170 lb: Tymoteusz Łopaczyk #7 (77,5 kg/171 lb) vs. Oskar Szczepaniak (77,1 kg/170 lb)

52,2 kg/115 lb: Ewelina Woźniak (52,7 kg/116 lb) vs. Sofiia Bagishvili (51,8 kg/114 lb)

93 kg/205 lb: Maciej Różański #4 (92,9 kg/205 lb) vs. Bartosz Leśko #6 (93,4 kg/206 lb)

93 kg/205 lb: Krzysztof Głowacki (93,2 kg/205 lb) vs. Jordan Nandor (92,3 kg/203 lb)

93 kg/205 lb: Sergiusz Zając #5 (93,5 kg/206 lb) vs. Michał Dreczkowski #9 (93 kg/205 lb)

70,3 kg/155 lb: Bartłomiej Kopera (70,7 kg/156 lb) vs. Szymon Karolczyk (71,3 kg/157 lb)**

Darmowe walki na kanale YouTube KSW oraz Canal+ Sport Polska

83,9 kg/185 lb: Damian Mieczkowski (84,2 kg/186 lb) vs. Bartosz Kurek (84,3 kg/186 lb)

120,2 kg/265 lb: Marek Samociuk (118,3 kg/261 lb) vs. Filip Stawowy (118,6 kg/261 lb)

