i Autor: KSW / Materiały prasowe Mariusz Pudzianowski

KSW już dziś

KSW 105: Gdzie oglądać galę? Już dziś Bartosiński - Grzebyk i Pudzianowski - Hall. Pierwsze dwie walki za darmo na naszym YouTube!

Gala XTB KSW 105 zapowiada się elektryzująco od pierwszego do ostatniego pojedynku. Szykuje się mnóstwo efektownych nokautów i znakomitych walk. Żaden fan sportów walki nie może tego przegapić! 26 kwietnia zobaczymy pojedynki Bartosiński vs Grzebyk, Pudzianowski vs Hall czy Szpilka vs Zimmerman! Gdzie można oglądać galę? Transmisja całego wydarzenia będzie dostępna w jednym miejscu.