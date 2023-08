KSW 85 KIEDY O której godzinie KSW 85 gala KSW 85 DATA, GODZINA. Kiedy gala KSW 85?

KSW 85 KIEDY gala KSW 85 DATA, godzina

Po raz ostatni KSW zorganizowało galę 15 lipca w Gdyni. W walce wieczoru KSW 84 kibice ujrzeli kolejną skuteczną obronę pasa wagi ciężkiej przez Phila De Friesa, a po miesiącu czekają ich kolejne mistrzowskie emocje. Podczas KSW 85 dojdzie do dwóch pojedynków o pas, z których najważniejszy będzie ten w walce wieczoru. Aktualny podwójny mistrz KSW, Salahdine Parnasse, zmierzy się z niepokonanym Robertem Ruchałą o niekwestionowane mistrzostwo w wadze piórkowej. Polak został tymczasowym mistrzem, gdy Francuz skupił się na zdobyciu drugiego pasa w kategorii lekkiej. To udało mu się po XTB KSW Colosseum 2, gdy Marian Ziółkowski po raz drugi zrezygnował z walki w związku z kontuzją. Teraz Parnasse wróci do oktagonu, by bronić mistrzostwa w niższej kategorii wagowej.

Drugim z mistrzowskich pojedynków na KSW 85 będzie starcie na szczycie w wadze półciężkiej. Broniący tytułu Ibragim Chuzhigaev zmierzy się z niepokonanym Bohdanem Gnidko, który wszystkie z dotychczasowych 10 pojedynków wygrywał przed czasem. Ukrainiec już w KSW zasłynął efektownymi i szybkimi nokautami i kibice mogą nastawić się na naprawdę solidną bitkę. Jednak emocje na gali KSW 85 rozpoczną się od samego początku, bo do klatki przed głównymi walkami wieczoru wejdą m.in. Kleber Raimundo Silva, Rafał Kijańczuk, Adrianna Kreft, Łukasz Rajewski i Wiktoria Czyżewska. Zwłaszcza te dwie polskie zawodniczki uchodzą za wielkie talenty i po raz kolejny będą mogły to udowodnić.

Gala KSW 85 odbędzie się w sobotę, 19 sierpnia, o godzinie 19:00. W karcie walk zaplanowano 9 starć, a transmisja będzie dostępna wyłącznie w płatnej platformie streamingowej Viaplay. Darmową relację na żywo z całego KSW 85 przeprowadzi portal sport.se.pl! Serdecznie zapraszamy!