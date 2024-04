Freak-fighter Denis L. potrącił kobietę pod wpływem alkoholu! 24-latka trafiła do szpitala, zawodnik może mieć poważne problemy

KSW 93 TRANSMISJA NA ŻYWO. KSW 93 STREAM LIVE ONLINE gdzie oglądać galę KSW 93? XTB KSW 93 dzisiaj na żywo w Internecie

Czas na wielkie emocje na KSW 93! Tym razem gala federacji odbędzie się w Paryżu i zapowiada się noc naprawdę wielkich grzmotów! Wieczór pełen będzie niesamowitych stać, a do historii federacji bez wątpienia przejdą dwie hitowe walki: Parnasse vs. Mircea i Ziółtkowski vs. Varela. Szykują się naprawdę wielkie emocje, które sprawią, że będziemy rozpływać się poziomem sportowym rywalizacji.

KARTA WALK XTB KSW 93

Walka wieczoruWalka o pas kategorii lekkiej

70,3 kg/155 lb: Salahdine Parnasse #C (18-2, 2 KO, 7 Sub) vs. Valeriu Mircea #IC (30-8-1, 12 KO, 13 Sub)

Karta główna

70,3 kg/155 lb: Marian Ziółkowski #2 (25-8-1 1NC, 6 KO, 13 Sub) vs. Wilson Varela #7 (11-5, 4 KO, 4 Sub)

77,1 kg/170 lb: Artur Szczepaniak #2 (10-2, 6 KO, 2 Sub) vs. Madars Fleminas #5 (12-5, 6 KO, 1 Sub)

120,2 kg/265 lb: Michal Martinek #4 (10-5, 6 KO, 1 Sub) vs. Prince Aounallah (18-11, 9 KO, 3 Sub)

83,9 kg/185 lb: Laid Zerhouni #8 (12-8 1NC, 4 KO, 7 Sub) vs. Boubacar Niakate (9-5, 6 KO)

73 kg/161 lb: Francisco Barrio (12-3, 2 KO, 8 Sub) vs. Aymard Guih (17-13-1, 3 KO, 7 Sub)

61,2 kg/135 lb: Alfan Rocher-Labes (10-3, 2 KO, 4 Sub) vs. Kenji Bortoluzzi (11-5, 2 KO, 5 Sub)

72 kg/159 lb: El Hadji Ndiaye (5-2, 1 KO) vs. Nicolae Bivol (3-0, 1 KO, 1 Sub)

56,7 kg/125 lb: Sandra Succar (3-0, 1 KO) vs. Flore Hani (6-3)

Gala XTB KSW 93 zaplanowana jest na 6 kwietnia 2024 roku. Pocżątek wielkich emocji o godzinie 19:00. Transmisja tylko za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay. Relacja live na sport.se.pl, zapraszamy serdecznie!