KSW 94 KARTA walk. Kolejność walk gali XTB KSW 94 Kto walczy?

KSW 94 KARTA walk Kto walczy na gali KSW 94?

Po udanej gali w Paryżu i ponad miesiącu przerwy, KSW wraca z przytupem. Gala XTB KSW 94 ma być jednym z głównych wydarzeń tego roku w polskim MMA. Włodarze przygotowali naprawdę elektryzującą kartę walk, na której znalazło się aż 10 starć. Tymi trzema głównymi są dwie walki o pas oraz hitowy pojedynek Artura Szpilki z Arkadiuszem Wrzoskiem, do którego miało już dojść dwa razy. 11 maja dwie gwiazdy KSW wreszcie wyjaśnią w klatce, który bije mocniej. Będzie to co-main event sobotniej gali, a w walce wieczoru Adrian Bartosiński będzie bronił tytułu mistrzowskiego wagi półśredniej z trzecim w rankingu tej dywizji Igorem Michaliszynem. Pierwotnie rywalem "Bartosa" miał być Andrzej Grzebyk, ale tuż przed galą doznał kontuzji. KSW znalazło jednak za niego godne zastępstwo!

KSW 94 KOLEJNOŚĆ walk Lista walk gali XTB KSW 94

Trzecią główną walką w Ergo Arenie będzie konfrontacja Roberta Ruchały z Patrykiem Kaczmarczykiem o tymczasowy pas kategorii piórkowej. Ten regularny jest w posiadaniu Salahdine'a Parnasse'a, który już raz pokonał Ruchałę występującego wtedy z tymczasowym tytułem. Była to pierwsza porażka Polaka w zawodowej karierze, a na XTB KSW 94 stanie przed drugą szansą na zostanie mistrzem. Plany spróbuje mu pokrzyżować Kaczmarczyk będący na fali trzech zwycięstw z rzędu, w tym z Danielem Rutkowskim. Są to dwaj najwyżej sklasyfikowani zawodnicy w rankingu wagi piórkowej. Jednak na gali KSW 94 emocje zaczną się znacznie wcześniej - już w pierwszej walce do klatki wejdzie Patryk Tołkaczewski, znany bardziej jako "Gleba". W Trójmieście swój debiut w KSW zanotuje też były mistrz FEN - Kacper Formela. Poniżej znajdziesz pełną kartę walk:

KSW 94 karta walk

Walka wieczoru:

77,1 kg/170 lb: Adrian Bartosiński #C vs. Igor Michaliszyn #3 - o pas kategorii półśredniej

Karta główna:

120,2 kg/265 lb: Arkadiusz Wrzosek #9 vs. Artur Szpilka

65,8 kg/145 lb: Robert Ruchała #1 vs. Patryk Kaczmarczyk #2 - o tymczasowy pas kategorii piórkowej

65,8 kg/145 lb: Ahmed Vila #7 vs. Kacper Formela

83,9 kg/185 lb: Michał Michalski #7 vs. Bartosz Leśko #10

120,2 kg/265 lb: Ricardo Prasel #4 vs. Štefan Vojčák #6

65,8 kg/145 lb: Daniel Tărchilă #10 vs. Dawid Kareta

120,2 kg/265 lb: Filip Stawowy #8 vs. Ivan Vitasović #10

56,7 kg/125 lb: Adrianna Kreft vs. Mafalda Carmona

120,2 kg/265 lb: Patryk Tołkaczewski vs. Michał Turyński