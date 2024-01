KSW odpaliło prawdziwą bombę! Ogłoszono mistrzowski turniej, znamy szczegóły

W sieci zawrzało po tym, co zrobił Jan Błachowicz. Pokazał to przed kamerami, fani niezwykle podzieleni

Wyjątkowa gala XTB KSW Epic przyniesie fanom równie wyjątkowe wydarzenie w wadze półciężkiej. W trakcie jednego wieczoru zostanie rozegrany turniej, który wyłoni nowego mistrza KSW tej kategorii. W rywalizacji o najwyższe trofeum weźmie udział czterech zawodników: Rafał Haratyk (17-5-2, 5 KO, 5 Sub), Marcin Wójcik (19-8, 11 KO, 6 Sub), Kleber Raimundo Silva (22-12 1NC, 15 KO, 3 Sub) i Damian Piwowarczyk (7-2, 3 KO, 3 Sub). Turniejowe pary wybiorą fani podczas głosowania, które wystartuje w piątek 19 stycznia na stronie kswepic.tv. Do mistrzowskiej rywalizacji dojdzie 24 lutego w PreZero Arenie Gliwice.

KSW z mistrzowskim turniejem wagi półciężkiej

Gala XTB KSW Epic będzie wyjątkowym, trzynastym wydarzeniem zaplanowanym na rok 2024 przez KSW. Będzie to powrót do korzeni konfrontacji różnych stylów walki, a także do formuły turniejowej. Cały turniej wagi półciężkiej, półfinały i finał, zostanie rozegrany jednego wieczoru. Półfinały będą walkami dwurundowymi, po pięć minut każda. W przypadku remisu na kartach punktowych, do dalszej rywalizacji przejdzie zawodnik, który wygrał pierwszą rundę. Pozostałe zasady walk pozostają bez zmian. Finał zostanie rozegrany na dystansie trzech pięciominutowych rund.

Uczestnikami turnieju będą czołowi zawodnicy rankingu tej kategorii KSW: pierwszy Rafał Haratyk, trzeci Marcin Wójcik, piąty Kleber Raimundo Silva i szósty Damian Piwowarczyk. O półfinałowych parach w głosowaniu zadecydują kibice, a zwycięzca zostanie nowym mistrzem wagi półciężkiej. Tytuł ten został zwakowany po odejściu Ibragima Chuzhigaeva pod koniec zeszłego roku. Już za nieco ponad miesiąc trafi w nowe ręce!