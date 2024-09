i Autor: Instagram/jurasmma Łukasz "Juras" Jurkowski

Nadchodzi wielka gala

KSW przekazało bardzo ważne wieści. „Juras” nie będzie już sam. Wyjątkowa uroczystość podczas jubileuszowej gali w Gliwicach!

Mateusz Sobiecki | Materiały prasowe 12:23 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Łukasz „Juras” Jurkowski był pierwszym członkiem „Hall of Fame” KSW. Już niedługo dołączy do niego kolejna legenda największej europejskiej organizacji MMA. Podczas XTB KSW 100, które odbędzie się 16 listopada w Gliwicach, do Galerii Sław wprowadzony zostanie następny zawodnik. Kto nim będzie? Przekonamy się już niedługo!