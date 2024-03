Lata lecą, a Materla nie unika trudnych wyzwań! "Nastawiam się na krwawą rzeź, na wojnę, bo Michał właśnie takie walki daje"

Różal oskarżony o wspieranie Putina! Chcą pociągnąć go do odpowiedzialności, padły poważne zarzuty!

Materla wraca do klatki po przegranej batalii o pas z Pawłem Pawlakiem. Mógłby zażyczyć sobie rywala z niższej półki, ale to nie leży w jego naturze.

Materla - Kuberski na KSW 92

- Mimo 40 lat na karku czuję się dobrze i nie mam problemu z tym, by rywalizować z dobrymi przeciwnikami. Jeszcze chwilę tu zostanę (śmiech) - zaznaczył Materla, który o rywalu wypowiada się w samych superlatywach. - Znamy się, lubimy i szanujemy. Mieliśmy okazję już kiedyś sparować. Piotrek fajnie się rozwija i z ogromną przyjemnością sprawdzę w klatce, na jakim etapie jest teraz. Dla mnie to będzie bardzo niebezpieczna ruletka - dodał.

Kuberski o Materli przed KSW 92: Michał to bijące serce KSW, a dopóki to serce bije, to cały czas jest w grze

Kuberski o Materli również ma jak najlepsze zdanie. - Michał to bijące serce KSW, a dopóki to serce bije, to cały czas jest w grze. Nastawiam się na krwawą rzeź, na wojnę, bo Michał właśnie takie walki daje. Mnie z kolei nazywają rzeźnikiem i coś w tym jest - przyznał Kuberski.

W walce wieczoru gali KSW 92 mistrz wagi koguciej Jakub Wikłacz bronić będzie pasa w starciu z Gruzinem Zuriko Jojuą.