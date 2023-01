Lil Masti przekazała niezwykle radosne wieści! Fani są wniebowzięci, gratulacje przychodzą ze wszystkich stron

Kamil Łaszczyk na gorąco o walce na FAME 17: Ferrari to fujara. Dzwonił do mnie i płakał!

Aniela Bogusz była jedną z największych gwiazd freak-fightów w Polsce. Celebrytka walczyła na FAME MMA, FEN i High League. Szczególnie jej walki z niemniej popularną Martą Linkiewicz przyciągały uwagę, a wychodzi na to, że to właśnie starciami z „Linkimaster” Aniela Bogusz rozpoczęła i zakończyła swoją przygodę we freak-fightach i co ważne, obie te walki wygrała. W listopadzie 2022 roku „Lil Masti” przekazała, że kończy karierę i przy okazji poinformowała, że od dłuższego czasu nie trenuje, bowiem... stara się o dziecko. Teraz natomiast Bogusz poinformowała, że starania ta przyniosły spodziewany efekt!

Lil Masti jest w ciąży! Podzieliła się z fanami szczęśliwą nowiną

W listopadzie „Lil Masti” zaskoczyła swoich fanów informacją o zakończeniu kariery. – Cześć Kochani! Nie będę tego przed wami ukrywać. Podjęłam decyzję świadomą, dojrzałą, że kończę z walkami. Tak naprawdę chce się teraz skupić na odpoczynku, na zajęciu się sobą, podróżowaniu, bo tego mi właśnie brakowało – wyjaśniała wówczas Aniela Bogusz. Nie ukrywała wówczas, że stara się o dziecko, co nie szło w parze z treningami – Czy podjęcie tej decyzji było trudne? Oczywiście, że tak, bo jednak walki, freak fighty, całkowicie zdominowały moje życie. Część z was ostatnio zauważyła, że przestałam trenować sporty walki, bo nie łączy się to ze staraniem o dziecko – mówiła w specjalnym nagraniu była mistrzyni FAME MMA.

Teraz natomiast Aniela Bogusz zdradziła, jakie szczęście spotkało ją i jej partnera. – Kochani, jestem w ciąży! – napisała tylko „Lil Masti” dodając do tego wzruszoną emotikonkę. Fani oczywiście rzucili się do komentarzy i posypały się gratulacje dla szczęśliwej pary.