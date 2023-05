Łukasz Juras Jurkowski brutalnie odpowiedział mistrzowi KSW. Nie zamierzał się hamować: "Nikogo nie interesuje..."

Marian Ziółkowski miał bić się z Parnasse'em już na KSW 76, ale z powodu kontuzji musiał zrezygnować. Francuz w zastępstwie pokonał Sebastiana Rajewskiego i został tymczasowym mistrzem wagi lekkiej, panując cały czas w niższej kategorii piórkowej. Rywalizacja tych dwóch zawodników ciągnie się od dłuższego czasu i na gali XTB KSW Colosseum 2 wreszcie zostanie rozwiązana. Starcie Ziółkowski - Parnasse jest co-main eventem gali organizowanej na Stadionie Narodowym i wielu kibiców ostrzy sobie zęby na ten pojedynek. "Golden Boy" ma jednak zastrzeżenia co do czystości rywala i zasugerował przeprowadzenie testów na doping przed walką. Polak od dawna walczy z dopingiem w MMA, ale nie każdemu spodobał się jego pomysł. Mocno swoje zdanie w tej kwestii wyraził m.in. Łukasz "Juras" Jurkowski.

Łukasz Juras Jurkowski brutalnie odpowiedział mistrzowi KSW

- Ludzie chcą igrzysk na najwyższym poziomie. I z całym szacunkiem dla Mariana, którego uwielbiam jako osobę i jako zawodnika, ale nikogo nie interesują badania w jego walce z Salahdinem. Kibice chcą, żeby wyszli do klatki i pizgali się w opór. Najlepiej przez 25 minut. Nikogo nie interesuje, czy ktoś ładuje, czy nie - stwierdziła legenda KSW w programie "Klatka po klatce" Artura Mazura. Jurkowski również będzie ważną postacią gali na Narodowym, bo to tam zostanie oficjalnie wprowadzony do Galerii Sław KSW. 42-latek dostrzega oczywiście problem dopingu, ale uważa, że jest to bardziej zawiły temat.

- To może zainteresuje garstkę fanów, piewców tego, że powinny być kontrole dopingowe. Czy powinny być? Tak, powinny. Albo wszyscy, albo nikt. Pojedyncze wybieranie i sugerowanie nie ma sensu, bo prawda o dopingu w Polsce jest powszechnie znana. I tylko ktoś bardzo naiwny wierzy, że "połowa zawodników na pewno nie bierze" - wyjaśnił "Juras". Kilka lat temu głośno było o jego stwierdzeniu, że 75 procent zawodników bierze doping, 20 proc. na to nie stać, a tylko reszta jest czysta. Do tego grona należy właśnie Ziółkowski, ale trudno spodziewać się, by na jego wniosek błyskawicznie wprowadzono do KSW kontrole antydopingowe. Łukasz Jurkowski na KSW 82 dowiedział się o dołączeniu do Hall of Fame, a kilka dni później był na premierze serialu o Michale Materli: