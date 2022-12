Łukasz "Juras" Jurkowski zaorał Ramzana Kadyrowa. Wszystko po walce Jana Błachowicza na UFC, trzy słowa wystarczyły

Wiemy, ile Pudzianowski i Khalidov zarobili za walkę na KSW! To była najdroższa walka w historii europejskiego MMA!

Ramzan Kadyrow nie krył oburzenia po decyzji sedziów na UFC 282. Walka Błachowicz - Ankalaev. Przywódca Cezczenii ostro uderzył w największą organizację MMA na świecie i zarzucił wkroczenie polityki do UFC. Czujący się pokrzywdzonym zbrodniarz przytacza przykład organizacji ACA, która ze względu na biznesowe powiązania z szemranymi postaciami ma zakaz organizacji gal w Europie.

- Dana White, co się z tobą stało? Byłeś normalnym, pryncypialnym człowiekiem, a dziś zabrałeś pas mistrzowski z klatki, nie przekazując go wyraźnemu zwycięzcy. A może polityka wkroczyła na ring UFC i wymaga od ciebie brudnego sędziowania? To jest sport, Dana. Bądź szczery. Weź przykład z Mairbeka Khasieva z federacji ACA, który potrafi interweniować przy stronniczym sędziowaniu, żądając obiektywizmu i niemieszania sportu z polityką - mówił przywódca Czeczenii.

Łukasz "Juras" Jurkowski zareagował na słowa Kadyrowa pod wpisem portalu Lowking.pl na Facebooku. Wystarczyły trzy słowa, by podsumować wypowiedź przywódcy Czeczenii.

- Niebywałej klasy debil - napisał na Facebooku "Juras", wywołując wiele emocji wśród kibiców. Większość reagowała emotikoną płaczącą ze śmiechu.

UFC 282: Werdykt walki Błachowicz - Ankalaev

W walce Jan Błachowicz - Magomed Anakalaev, którego stawką był pas kategorii półciężkiej, został ogłoszony remis. Jeden z sędziów wskazał punktację 48-47 na korzyść Jana Błachowicza, jeden dał 47-47, a ostatni 48-46 dla Magomeda Ankalaeva.